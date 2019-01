Silvesternacht in Villingen: Auch am Warenberg wurde kräftig geböllert und Feuerwerke gezündet. | Bild: Hans-Juergen Goetz

So musste die Villinger Feuerwehr an Silvester gegen 23 Uhr in die Pforzheimer Straße 26 ausrücken, um dort einen brennenden Papiermülleimer zu löschen. Um 23.22 Uhr loderte es dann in der Schelmengaß. Dort hatte sich ein Sperrmüllhaufen entzündet, weil jemand unmittelbar daneben unvorsichtig eine Feuerwerksbatterie gezündet hatte.

Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr in die Rietstaße 20 gerufen. Anlieger hatten Rauch auf dem Dach gemeldet. Die Feuerwehr kam mit der Drehleiter und überprüfte die Dächer, konnte aber Entwarnung geben.

Blick vom Warenberg auf auf das Feuerwerk in Villingen. Gut erkennbar ist das beleuchtete Riettor sowie die Münstertürme. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Feuerwehr in Schwenningen wurde um 0.55 Uhr in die Alleenstraße 23 gerufen. Auch dort stand ein Papiermülleimer in Flammen, der gelöscht wurde. Um 1.45 Uhr stand der nächste Mülleimer in der Gluckstraße unweit der Hirschbergschule in Flammen. Um 2.17 Uhr folgte der nächste Einsatz. Dieses Mal brannte ein Mülleimer mit Biomüll in der Karl-Marx-Straße.

Trotz dieser Einsätze zeigte sich die Polizei zufrieden mit der Silvesternacht. Es habe wenig Ärger und kaum alkoholbedingte Auseinandersetzungen geben, berichte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Und: Das Böllerverbot in der Villinger Innenstadt sei im Großen und Ganzen respektiert worden. Um Mitternacht wurde an anderen Stellen kräftig gefeuerwerkt. Beispielsweise auf dem Warenberg und auf dem Hubenloch, wo sich immer zahlreiche Menschen um Mitternacht versammeln.