In der Südstadt im Bereich rings um die Kaufmännischen Schulen, die Hotelfachschule, das Finanzamtes und des jetzt neu in der Herdstraße angesiedelten Gesundheitsamtes sind Parkplätze begehrt und viele Autofahrer sind hier auf Parkplatzsuche. Gerade in schmalen Straßen kann es zu Problemen führen, wenn Autos beidseitig parken – vor allem im Winter, wenn durch Schneehaufen die Straße noch schmaler wird.

So fährt die Stadt in der gerade mal knapp 300 Meter langen Zähringerstraße schweres Geschütz auf: Sieben Verkehrsschilder sollen Autofahrern unmissverständlich signalisieren, dass hier ein absolutes Halteverbot herrscht. Mit mäßigem Erfolg: Regelmäßig ist die schmale Straße auch auf der Verbotsseite zugeparkt. Dabei meint der Rektor der benachbarten Hotelfachschule, Robert Fechteler: „Die Situation war schon schlimmer, die Schülerzahlen sind ja leicht zurückgegangen.“ Zu dem Schilderwald in der Zähringerstraße meint er aber: „Das sieht schon wild aus.“

Warum stellt die Stadt überhaupt so viele Schilder auf? Wie die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner, betont, seien diese vielen Schilder absolut notwendig: „Da zweigt ja noch eine Straße ab und jeweils am Anfang und Ende einer Straße muss ein solches Schild stehen.“ Das wären dann eigentlich vier Halteverbotsschilder. Damit aber niemand sagen kann, er hätte die Schilder nicht gesehen, geht die Stadt auf Nummer sicher und hat drei weitere Schilder aufgestellt.

Das Halteverbot in der Zähringerstraße gilt allerdings nur im Winter: „Da ist dann für Busse und Müllabfuhr kein Durchkommen“, erklärt Brunner. Wie lange die Schilder stehen bleiben, hänge natürlich vom Winter ab. So könne es sein, dass Autos schon im März hier wieder parken dürfen, manchmal dauert es aber auch bis April.

Außer der Zähringerstraße gebe es keine weitere Straße in Villingen-Schwenningen, wo regelmäßig ein zeitlich befristetes Halteverbot gilt. In Einzelfällen könne es vorkommen, dass ein Hilferuf die Stadt erreicht und daraufhin an einer Stelle ein Halteverbot eingerichtet wird. Ganz schnell reagiert die Stadt, wenn sich ein Busfahrer meldet oder Müllwagenfahrer und meldet, dass es irgendwo kein Durchkommen gibt. „Da müssen wir eine schnelle Lösung finden.“

Die Halteverbotsschilder in der Zähringerstraße sind alle noch mit einem zusätzlichen weißen Schild mit einem durchgestrichenen Auto versehen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass es an dieser Stelle zwar Parkbuchten oder Zusatzstreifen gibt, aber trotzdem hier nicht geparkt werden darf.

Wie Oxana Brunner erklärt, kontrolliere die Stadt regelmäßig in der Zähringerstraße. Was droht einem Autofahrer, der sein Auto trotz der vielen Verbotsschilder dort abstellt? „Das ist die Entscheidung der Mitarbeiter vor Ort, die meistens sehr kulant sind. Wenn das Auto nicht den gesamten Verkehr behindert, gibt es eine Verwarnung in Höhe von 15 Euro. Behindert der Wagen aber den Verkehr, kann auch abgeschleppt werden“, so Brunner. Manchmal versuchen die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sogar, einen Autobesitzer durch eine so genannte Nahbereichssuche aufzuspüren. „Wenn sie dann sehen, dass er ganz in der Nähe wohnt, versuchen sie, ihn zu finden.“