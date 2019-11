von Alexander Hämmerling

Der Alte Friedhof ist ein Teil der Kultur- und Industriegeschichte Schwenningens und aktuell in einem bedenkenswerten Zustand. Aufgrund eines Jahrzehnte zurückliegenden Stadtratsbeschlusses wird das Areal nur noch rudimentär gepflegt, viele Grabmäler sind so unwiederbringlich verloren gegangen.

Pflege der verbliebenen Strukturen

Der Schwenninger Heimatverein hat nun die Projektgruppe „Alter Friedhof„ zur Pflege der verbliebenen Strukturen ins Leben gerufen. Bei ihrer konstituierenden Sitzung hat die Projektgruppe ihr Leitungsteam bestimmt und sich aus fachkundiger Richtung über das künftige Vorgehen unterrichten lassen.

Landesdenkmalamt unterstützt

Geleitet wird die Gruppe von der Vereinsvorsitzenden Annemarie Conradt-Mach, Ingeborg Kottmann und Stephan Rotfelder. Die Projektgruppe steht keineswegs alleine dar. Das Landesmal für Denkmalpflege betreute mit einem Pilotprojekt durch die Leistung Freiwilliger vor Ort die Restaurierung zahlreicher, historischer Friedhöfe.

VS-Schwenningen Geschichte und Geschichten: Alter Schwenninger Friedhof soll digital erlebbar werden Das könnte Sie auch interessieren

Erfolgreiche Beispiele sind etwa der Neue Friedhof in Ulm oder der Ebershaldenfriedhof in Esslingen. Zunächst ist eine umfassende Dokumentation der verbliebenen Grabanlagen nötig.

Kontakt zu Hinterbliebenen

Hierzu wurde bereits eigens ein Fragebogen eruiert. Hier werden beispielsweise Datierung, Ausführung, Inschriften und allgemeiner Zustand der Grabanlage festgehalten. In einem nächsten Schritt kann eine Recherche zur Personen- und Ortsgeschichte erfolgen. Man könne auch versuchen, Kontakt zu eventuell Hinterbliebenen aufzunehmen. Die Pflege der Grabanlage erfolgt auf freiwilliger Basis durch die Mitglieder der Projektgruppe oder Grabpatenschaften.

Stadt sagt Unterstützung zu

Das Landesamt für Denkmalpflege begleitet die Mitglieder hier bei jedem Schritt, aus verwaltungstechnischer Sicht hat die Stadt ihre Unterstützung zugesagt. Bei der Sitzung konnte die Gruppe bereits eine große Zahl an Mitgliedern auf Anmeldebögen verzeichnen, etwa sechs Personen gaben an, sofort freiwillig tätig werden zu können. Wer an Mitarbeit interessiert ist, kann sich unter 07720/31662 beim Schwenninger Heimatverein melden.