Die Neunt- und Zehntklässler der Bickebergschule haben den erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit im Franziskaner Konzerthaus gefeiert. Das teilte die Schule mit.

Die Bläserklasse – dirigiert von Manuel Seeger – eröffnete demnach den Abend mit ihrem Stück „Pirates of the Carribean“, später am Abend legten die Siebtklässler noch „Smoke on the water“ und „Eye of the tiger“ nach.

Charmant durch den Abend geführt

Schulleiter Alexander Hermann sei auf die Etappen eingegangen, die die Schülerinnen und Schüler bis zu ihrem Abschluss bewältigen mussten, und habe ihnen für die Tour des Lebens alles Gute gewünscht. Danach habe er das Mikrofon an die Moderation abgegeben: „Ob mit Fidget-Spinner als Souvenir, ob Rückblick auf die gemeinsame Zeit mit seiner Stufe oder Vorfreude auf den kommenden Beitrag – Jonas Reimchen aus der Klasse 9a führte charmant durch den Abend“, so die Pressemitteilung weiter.

Dank an Lehrer für gemeinsame Zeit

Bevor die Neuntklässer ihr Hauptschulabschlusszeugnis überreicht bekommen hätten, hätten Laura Reichert (9b) und Lilien Gigla (9c) ihrer Stufe und ihren Lehrern für die gemeinsame Zeit gedankt. Wie sehr Schüler und Klassenlehrer in den vergangenen fünf Jahren zusammengewachsen seien, hätten auch weitere Beiträge bewiesen: „Christoph Vogt zeigte zusammen mit seinen Kolleginnen Fotos vom Rafting-Ausflug nach Haiming, der erst ein paar Tage zuvor stattgefunden hatte.“

Musikalische Auftritte

Nach der Pause übernahmen die Zehntklässler die Bühne. „David Jung (10a) und Jana Maier (10b) schauten in einer bewegenden Rede auf sechs gemeinsame Jahre mit der Stufe zurück“, heißt es in der Mitteilung. „Musik ab“ hieß es noch einige Male, bevor und nachdem die Zehntklässler ihre Haupt- beziehungsweise Realschulabschlusszeugnisse in Empfang nahmen: So gab es unter anderem einen Tanz der beiden Zehntklässlerinnen Anika Richter und Celine Desvignes und einen Solo-Auftritt von Sara Reisle, die „Toxic“ sang und sich dabei auf der Gitarre selbst begleitete.

Sozialpreise verliehen

„Wer im Franziskaner Konzerthaus auf der Bühne steht, kommt natürlich um die Technik nicht herum. Einen hervorragenden Job machte dabei – wieder einmal – Leon Peters (10c), der mit Geduld und geübtem Gehör für den Ton sorgte“, so die Schule. Er habe sich in den vergangenen Jahren immer wieder für die Stufe engagiert, genauso wie Anika Richter, Flavio Ferragina, Jana Maier, Maren Conz, Jonas Grundner, Marvin Blessing und Nazli Tas. Sie bekamen dafür vom Vorsitzenden des Freundeskreises, Wolfgang Mader, den Sozialpreis verliehen.

