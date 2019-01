Nicht ohne das Glücksschwein: Als Michaela Barisic die Einstiegsfrage bei Wer wird Millionär in nur 5,47 Sekunden richtig beantwortet, will sie gerade nach vorne gehen zu Günther Jauch, da fällt ihr auf, sie hat ihr Glücksschwein vergessen. Nochmal zurück zum Stuhl also und schnell das Schweinchen, ein kleines Plüschtier, geholt. Und dann geht es los.

Am Montagabend, um kurz vor halb zehn, nimmt die Villingerin Michaela Barisic dann beim Zocker-Spezial von Wer wird Millionär auf den Stuhl gegenüber von Günther Jauch Platz. Eine dreiviertel Stunde später wird sie 125.000 Euro erspielt und Günther Jauch mehrmals beinahe zur Verzweiflung getrieben haben.

Bild: MG RTL D / Frank Hempel

Das besondere am Zocker-Spezial: Die Kandidaten spielen um das Doppelte der eigentlichen Summe, also zwei Millionen Euro. Der Haken daran: Sie müssen die ersten neun Fragen ohne einen der vier Joker richtig beantworten. Wird doch einer benötigt, verfallen die anderen.

Und Barisic zockt. Bei der neunten Frage, als Jauch wissen will: "Über den Titel 'Sexiest Man Alive' freute sich 2018 der britische Schauspieler …?" – A: Elba, B: Korsika, C: Malta, D: Capri – hat sie eigentlich keine Ahnung. Ein wenig Smalltalk mit Jauch und Barisic sagt: "Ich nehme A. Das hört sich doch am besten an." Jauch ist ob so viel Risikobereitschaft kurz sprachlos. "Sind sie wahnsinnig? Das können sie doch nicht machen!", sagt er. Doch Barisic zockt und hat recht.

Bild: MG RTL D / Frank Hempel

Ein zweites Mal sprachlos ist Jauch dann, als Barisic ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, die Antwort auf die 125.000-Euro-Frage geben kann. Die Frage lautete: Das klassische Superman-Logo zeigt ein A: gelbes S auf rotem Grund, B: blaues S auf gelbem Grund, C: blaues S auf rotem Grund oder D: rotes S auf gelbem Grund.

Wie aus der Pistole geschossenen sagt Barisic: "C". Jauch guckt beinahe schockiert. Und Barisic sagt mit einem Schulterzucken: "Ich hab heute morgen eine Superman-Figur aus Lego in der Hand gehabt." "C ist richtig." Und C ist richtig. Dann ertönt der Schlusston. Am Freitag, um 20.15 Uhr, bei RTL, geht es weiter. Dann spielt Michaela Barisic zunächst um 250.000 Euro und vielleicht sogar um zwei Millionen Euro.

Zuvor in der Sendung hatte bereits der 31-jährige Ingo Scholz aus Hüfingen 250.000 Euro gewonnen. Als Basicic Jauch erklärt, dass Hüfingen eigentlich nur einen Katzensprung von Villingen-Schwenningen entfernt liegt, fällt Jauch angesichts dieser geballten Kandidaten-Ladung aus der Region nur noch eines ein: "Man muss ja die Bildungsgeschichte dieses Landstriches völlig neu schreiben." Und Basicic zuckt nur mit den Schultern: "Käpsele halt", sagt sie. Und Jauch grinst.