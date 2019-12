Das alte Jahr klingt rockig aus. Am Freitag, 27. Dezember, findet in der „Scheuer“ in der Kalkofenstraße ein Tribute-Konzert an die Rockband Die Toten Hosen statt. Hinter dem Projekt stecken sechs Musiker aus Villingen-Schwenningen. Sie bringen die Musik der Düsseldorfer Punkrockband in einer Akustikversion auf die Bühne, angelehnt an ein Konzert der Toten Hosen im Wiener Burgtheater 2005.

Sören Hanusa ist Initiator des Tote-Hosen-Tribute-Konzerts, das am Freitag, 27. Dezember in der Scheuer gespielt wird. Eineinhalb Jahre bereitet sich die Band auf dieses Konzert vor. Die Idee dazu entstand bereits vor 14 Jahren. Im Hintergrund Jan Barthel. | Bild: Sprich, Roland

Stücke der Lieblingsband

Sören Hanusa ist Musiker, Musiklehrer und großer Fan der Toten Hosen. Was liegt da näher, als ein Konzert mit den Stücken der Lieblingsband zu spielen? „Die Idee hatte ich, als ich mit einem Kumpel eine Platte der Toten Hosen hörte“, erinnert sich Sören Hanusa. Doch es sollte ganze 14 Jahre dauern, bis das Projekt endlich zustande kam. „Man braucht Musiker, die das wollen und können“, fasst Hanusa zusammen.

Video: Sprich, Roland

Ganz spezielle Vorbereitung nötig

In Jan Barthel (Gitarre), Jürgen Klink (Schlagzeug, Cajon), Björn Eggert (Bass), Dirk Freitag (Gitarre, Backgroundstimme), und Anke Hezel (E-Piano), hat Sören Hanusa Gleichgesinnte gefunden, die sich für das Projekt begeistern ließen. Die Musiker spielen in den Coverbands Lucille und Bad Label, und teilen sich denselben Probenraum im Schwenninger Rietenviertel. Dort haben beide Bands zwar einige wenige „Hosen-Songs“ in ihrem Repertoire. Ein ganzes Konzert ausschließlich mit den Liedern dieser Band zu spielen, erfordert jedoch eine ganz spezielle Vorbereitung.

Björn Eggert zupft die Bass-Saiten beim Tote-Hosen-Tribute-Konzert. | Bild: Sprich, Roland

Projektstart vor eineinhalb Jahren

Seit eineinhalb Jahren laufen die intensiven Vorbereitungen für das Projekt, das sich auf wenige Konzerte konzentrieren soll. Zwei- bis drei Mal im Monat haben sich die Musiker zu den Proben getroffen. „Wir maßen uns an, in einem Jahr das so hinzukriegen, wie es die Toten Hosen in 30 Jahren hingekriegt haben“, sagt Sören Hanusa.

Video: Sprich, Roland

Zum Teil sehr anstrengend

Der Musiklehrer beschreibt deren Musik als „phasenweise sehr anstrengende Parts.“ Dazu kommt, dass die Tribute-Band die Musik als Akustikversion wiedergibt. Angelehnt an das Konzert, das die Band um Sänger Campino unter dem Titel „Nur zu Besuch“ 2005 im Wiener Burgtheater gespielt haben – und das war damals unplugged, also ohne die sonst übliche elektronische Verstärkung.

Anke Hezel am E-Piano, Björn Eggert am Bass und Jürgen Klink am Schlagzeug proben, damit beim Konzert am Freitag jeder Ton sitzt. | Bild: Sprich, Roland

Das heißt nun folgerichtig, dass Akustikgitarren zum Einsatz kommen und das Konzert allgemein etwas ruhiger werden wird als wenn die „Hosen“ auf einem Open Air von zehntausend Besuchern aufdrehen. „Da muss man schon klarer spielen, weil man Unreinheiten sehr viel deutlicher heraushört. Eine E-Gitarre verzeiht mehr Fehler“, sagt Sören Hanusa.

Ganz nah am Original

Um den Unplugged-Sound von damals möglichst originalgetreu hinzubekommen, wurden sogar die originalen Tonabnehmer in die Akustikgitarren eingebaut. Unterstützt wurde die Formation dabei mit Technik aus einem Schramberger Musikhaus. Und so können Titel wie „Opel-Gang“, „Hier kommt Alex“ und „Böser Wolf“ nahezu originalgetreu wiedergegeben werden. Das Konzert in der Scheuer am Samstag beginnt um 20 Uhr und bietet einen kleinen Vorgeschmack auf ein großes Konzert, das am 28. März im Theater am Ring in VS-Villingen stattfinden wird.

