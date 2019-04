von SK

Es war der Frühjahrsschocker in Villingen-Schwenningen: Das Dach des Theaters am Ring war plötzlich einsturzgefährdet. Offenbar war ein Balken durch Witterungsbedingungen in Mitliedenschaft gezogen. Die vorläufige Reparaturlösung am Dachtragwerk des Theaters am Ring sei nun erfolgreich umgesetzt. Der beauftragte Statiker habe grünes Licht für die Wiederaufnahme des regulären Veranstaltungsbetriebs gegeben, so eien Verwaltungssprecherin am Dienstag.

Nach einer Begehung des Theaterdaches am Dienstag mit dem Statiker und Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau, erfolgte die Freigabe des Großen Saals im Theater am Ring. Durch den Abschluss der ersten Reparaturmaßnahmen sei die Sicherheit für Besucher wieder vollständig gewährleistet.

Der reguläre Veranstaltungsbetrieb im Großen Saal werde am Sonntag, 5. Mai, mit der Operette "Im weißen Rössl" wieder aufgenommen. Alle Veranstaltungen im Mai können wie geplant stattfinden.

Zuletzt wurden Veranstaltungen in die Tonhalle verlegt oder abgesagt.