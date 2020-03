Zwei Jahre dauerte die Sanierung der Villinger Rietstraße: eine Mega-Aufgabe für die Villinger Innenstadt. Jetzt soll am 4. April kräftig gefeiert werden.

Was die Sanierung gekostet hat

Für 6,5 Millionen Euro ließ die Stadt Straßenpflaster und Abwasserkanäle erneuern. Außerdem mussten teilweise Hausanschlüsse erneuert werden. Für die Baufirma wurde das Projekt zur Herausforderung, die genau im Zeitplan erledigt wurde. Dafür gab es viel Lob. Die Händler und Gastronomen mussten zwei Jahre improvisieren mit Umsatzrückgängen leben. Das tat weh – und wurde von der Hoffnung getragen, dass es nach Ende der Bauarbeiten wieder aufwärts geht. Anfang Dezember 2019 wurde die beliebte Einkaufsstraße frei gegeben.

Jetzt ist die Fußgängerzone saniert

Was viele schon gar nicht mehr wissen: Die Erneuerung der vier historischen Innenstadtstraßen stand anfangs damit im Zusammenhang, dass eine zusammenhängende Fußgängerzone entstehen sollte. Anfang 2001 wurde die Niedere Straße umgestaltet, dann 2004 die Obere Straße und 2007 die Bickenstraße. Kurze Abschnitte am Bicken- und Riettor sind die einzigen Überbleibsel einer Zeit, als der Verkehr in den siebziger Jahre noch gänzlich und in den neunziger Jahren zumindest noch in der Niederen Straße durch die Stadt floss. Übrigens: Die Erneuerung der Rietstraße wurde 2008 auf etwas über eine Million Euro geschätzt.

Nie zu Ende

Mit der Sanierung der Innenstadt ist es wie bei einem alten Haus – sie ist nie zu Ende. Nun steht die Erneuerung des Münsterplatzes an. Die könnte über fünf Millionen Euro kosten.