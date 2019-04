Die Parkhäuser in Villingen-Schwenningen werden immer öfters zu Rückzugsgebieten vor allem für jüngere Menschen. Fallbeispiel Inselhof. Die idyllisch am Stadtrand gelegene Anlage lockt bei schlechtem wie gutem Wetter ganze Personengruppen an, die sich hier aufhalten – ordnungswidrig, weil ohne Parkticket. Ordnungswidrig auch, weil diese Gruppen oft sehr viel Müll und teils auch Exkremente auf den Parkdecks hinterlassen. Und dass die Immobilie notorisch bemalt und zugesprüht wird, sehen die meisten.

Die gelegentlich anwesenden Beschäftigten des privaten Betreibers wischen auf, das war`s. Spricht man sie auf die Missstände an, wird man informiert, dass die jungen Leute zu schnell wegrennen würden. Vergangene Woche, ein früher Morgen, kurz nach 8 Uhr. Ganz unten im Treppenhaus sitzen sechs sehr junge Mädchen – und rauchen. Das ist in allen Parkhäusern aus Sicherheitsgründen verboten. Sie hätten das nicht gesehen, meinen sie listig, als sie darauf angesprochen werden. Dass sie sich hier gar nicht aufhalten dürfen, entzieht sich ebenso ihrer Kenntnis.

Anfang dieser Woche, gegen Abend: Beim Betreten des Parkhauses schlägt einem Kunden süßlicher Rauschgiftgeruch entgegen. Ganz oben im Treppenhaus sitzen fünf junge Männer mit Parkas und Baseballkappen. Jeder hat ein Bier auf der Treppe stehen. Ja, sie würden schon gehen, sagen sie dem Parkhaus-Kunden. Nein, die Malereien an den Wänden seien nicht von ihnen. Und ihre Dosen lassen sie beim Gehen einfach stehen. Der Kunde könne das ja wegräumen, meinen sie noch höhnisch aus der Entfernung.

Die Frage hinter diesen Zuständen: Welche Qualität bietet sich hier eigentlich dem Kunden bei 1,50 Euro Parkgebühr pro Stunde? Und sind die Autos hier eigentlich sicher? Es wurden auch schon campierende Personengruppen zwischen abgestellten Fahrzeugen entdeckt, die hier zumindest teils die Nacht verbracht hatten. Der Betreiber hat mittlerweile Beleuchtungskreise mit Bewegungsmeldern gekoppelt. Diese werden immer wieder einmal mit Klebeband abgedeckt. Dann bleibt das Licht aus und alles im Verborgenen.