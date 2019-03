von Anna Schröder

Rund 15 Gäste erwartet Hanni Gabriel am Samstag im Heilig-Geist Spital in Villingen, denn sie hat ein großes Jubiläum zu feiern: Vor 100 Jahren, am 9. März 1919, wurde sie im Herzen von Villingen als Johanna Ludwig geboren.

Die ersten vierzehn Jahre ihres Lebens lebte sie in der Innenstadt, bevor sie mit ihren Eltern und deren Tante-Emma-Laden in die Großherzog-Karl-Straße umzog. Das Lebensmittelgeschäft der Eltern wurde zur Institution in Villingen. „Die alten Leute, die dort gewohnt haben, denken immer noch an den Tante-Emma-Laden, der war einmalig“, schwärmt Gabriels Tochter Karin Schüttler.

Tante-Emma-Laden als Institution

Dazu hat auch Hanni Gabriel beigetragen: „Ich war praktisch bei meiner Mutter angestellt“, erklärt sie und beschreibt, wie sie als junge Frau die Lebensmittel für das Geschäft am Bahnhof abgeholt hat. Zu dieser Zeit gab es die Brücke der Bertholdstraße noch nicht: „Da musste ich alles über die Schienen tragen, was die Mutter wollte.“

Nach der Heirat kamen zwei Kinder

Nach ihrer Heirat mit Artur Gabriel 1943 und der Geburt ihrer zwei Kinder widmete sie sich ganz dem Haushalt, ihrer Familie und ihrem Garten am Warenbach. Dieses „Paradies“, wie sie es nennt, gab ihr auch die Stärke, den Verlust ihres Mannes zu verkraften, der 1984 an Lungenkrebs verstarb.

Gartenparadies am Warenbach

Ihre Kinder Karin und Peter machten sich nach dem Tod ihres Vaters zunächst große Sorgen um die Mutter. „Aber sie hat sich gewehrt“, erzählt Karin Schüttler. Diese Stärke zeigt sich auch, als sie Mitte der neunziger Jahre davon erfährt, dass in fußläufiger Nähe zu ihrem Paradies eine Anlage für betreutes Wohnen errichtet werden soll. Inzwischen war ihr der Aufstieg in ihre Wohnung im dritten Stock über dem ehemaligen Geschäft ihrer Eltern zunehmend schwerer gefallen.

Nachhaken beim Thema Seniorenwohnanlage

Weil sich der Bau der Seniorenwohnanlage immer weiter verzögerte, war sie regelmäßig Gast beim Bürgermeister und dem Gemeinderat und erkundigte sich nach den Fortschritten. Nachdem der erste Spatenstich getan war, hielt sie die Fortschritte in einem Bilderalbum fest und konnte im Februar 2000 als erste Bewohnerin in die Anlage am Warenbach einziehen. „Natürlich in das schönste Zimmer“, wirft ihr Schwiegersohn Alfred Schüttler ein.

Schlechter Zustand des Roggenbachwegs lässt sie aktiv werden

Als Bewohnerin hatte sie nun einen kurzen Weg zu ihrem Garten und war jeden Tag dort. Als sie zuletzt ihren Rollator zur Hilfe nehmen musste, um das Paradies erreichen zu können, wurde ihr der Weg dorthin zum Dorn im Auge. Übersäht von Schlaglöchern, in denen man Blumen hätte pflanzen können, wie ihre Tochter anmerkt, war der Roggenbachweg nicht nur mühsam, sondern auch gefährlich für die Bewohner der Seniorenwohnanlage.

Einsatz für Schlagloch-Reparaturen

Also wurde Hanni Gabriel im Alter von 95 Jahren zur Aktivistin, tat sich mit anderen Bewohnern zusammen, sammelte Unterschriften und konsultierte den damaligen Oberbürgermeister Rupert Kubon. Mit Erfolg: 2015 begann die Sanierung des Roggenbachwegs im Warenbachtal, die 2016 abgeschlossen wurde.

Inzwischen lebt sie im Heilig-Geist-Spital

Sie selbst konnte den neuen Weg nur ein einziges Mal nutzen, da sie in der Zwischenzeit durch einen Unfall auf den Rollstuhl angewiesen war. Inzwischen lebt sie daher im Heilig-Geist-Spital in Villingen. Trotz ihrer Einschränkung ist sie noch immer gerne an der frischen Luft. Daher begleiten sie ihre Kinder, wann immer das Wetter es zulässt, nach draußen in den Park. Inzwischen brauche sie dafür aber Unterstützung, erzählt sie weiter.

Das Feuerwerk an Fastnacht lässt sie sich nicht entgehen

Untätig bleibt sie deshalb aber nicht: Erst am vergangenen Fasnet-Sunntig veranlasste sie, dass ihr Bett verschoben wurde, damit sie das Feuerwerk am Bickentor bestaunen konnte. Auch wenn sie ihr Paradies inzwischen nicht mehr besuchen kann, für schöne Momente sorgt sie weiterhin.