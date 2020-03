Die Seelsorgeeinheit Villingen mit den Pfarreien Münster, St. Konrad, Bruder Klaus, Heilig Kreuz, St. Konrad Rietheim und Fidelis, hat soeben die Erstkommunion abgesagt. Diese sollen im Herbst, voraussichtlich am 3. (St. Konrad Rietheim und St. Konrad VS), am 4. Oktober (Heilig Kreuz und Fidelis) und am 11. Oktober (Münster und Bruder Klaus) nachgeholt werden. Ursprünglich waren die Erstkommunionen am 19. April und am 25. und 26. April geplant.