Weltweit sind am Freitag Jugendliche auf die Straße gegangen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Anlass war der zweite globale Streiktag von Fridays for Future. Auch in Villingen kamen wieder Schüler und Studenten zusammen, um ihre Stimme gegen die aktuelle Klimapolitik und für die Umwelt zu erheben.