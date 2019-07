Für die Sänger und Sängerinnen des Münster- und Fidelischores ist die jährliche Mitgliederversammlung vor der Sommerpause eine Gelegenheit, Rück- und Ausblick auf das vergangene wie auch auf das bevorstehende Chorjahr zu halten. „Was da alles geleistet wurde, machte die Aufschriebe des Schriftführer Dietmar Matt deutlich“, heißt es in einer Pressemitteilung.

So habe Matt von mehr als 50 vierstimmigen Chorwerken berichtet, die der Chor in seinen Proben einstudiert habe, damit er diese bei den Hochfesten wie Weihnachten, Ostern, aber auch an gewöhnlichen Gottesdiensten zum Gotteslob zu Gehör bringen konnte.

Dass gute Chorarbeit immer auch eine engagierte Leitung brauche, verstehe sich von selbst. In diesem Punkt habe der Münster- und Fidelischor echtes Glück, wie Vorsitzender Kurt Gallmann bemerkt habe. Mit Birgit Mundweiler habe der Vorstand eine leidenschaftliche Dirigentin gefunden, die dem Chor eine gute Perspektive biete.

Dass ein Chorleiter aber mit einem Probenbesuch der Sänger und Sängerinnen von gerade einmal 75 Prozent nicht zufrieden sein könne, leuchte ein. „Dass jedoch auch die Präsenz bei Auftritten sich auf diesen Wert einpendelt, möchte die neue Chorleiterin nicht dauerhaft hinnehmen, was sie mit einem deutlichen Appell anmerkte“, ist in der Pressemitteilung weiter zu lesen.

Alle Vorstandsmitglieder hätten für eine weitere Amtsperiode gewonnen werden können und seien einstimmig in ihren Ämtern bestätigt worden.

Anschließend habe der wiedergewählte Vorsitzende Kurt Gallmann mit Regina Schienle, Hannelore Distel, Gundula Ettwein und Joachim Gottschang vier Sängerinnen und Sänger für 40 Jahre Chortreue geehrt und ihnen die Urkunde des Cäcilienverbandes und ein Präsent der Chorgemeinschaft überreicht. Für 30 Jahre hätten Barbara Müller und für 20 Jahre Ingrid Simon und Andrea Storz eine Urkunde entgegennehmen dürfen. Hannelore Sturm habe nach 36 aktiven Sängerjahren den Weg mit ehrenden Worten des Vorsitzenden und herzlichem Applaus der Chormitglieder in die Passivität angetreten.

Fünf Fragen an die Chorleiterin Birgit Mundweiler

Frau Mundweiler, Sie haben seit Januar dieses Jahres den Dirigierstab des Münster- und Fidelischores aus den Händen von Matthias Eschbach übernommen. Was hat Sie gereizt, dass Sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben?

Ich wollte nach 20 Jahren Chorleitung in Tannheim noch einmal eine neue Herausforderung. Als dies Dekan Josef Fischer, den ich aus meiner Tätigkeit in St. Konrad kenne, hörte, empfahl er mir den Münster- und Fidelischor. Und ich sagte nach kurzer Überlegungszeit zu.

Was hat Sie an diesem Schritt überrascht?

Es war die Herzlichkeit und die offene Art, wie ich mit meinen Ideen und meiner Art aufgenommen beziehungsweise angenommen werde.

Welches sind Ihre Ziele mit diesem Chor?

Zunächst den liturgischen Auftrag eines Kirchenchores zu erfüllen in dem ich mit dem Chor verschiedene Gottesdienste musikalisch mitgestalte und dabei sowohl das klassische als auch das zeitgenössische Liedgut zur Aufführung zu bringen.

Der Chor wird erkennbar älter und neue Sänger und Sängerinnen sind noch rar. Was wollen Sie diesem Trend entgegen setzen?

Ich sehe eine Chance darin, dass sich der Kirchenchor bei der Jugend so präsentiert, dass diese merkt: „Hey, die singen in der Sprache und im Rhythmus von uns!“ Aus diesem Grund plane ich im Herbst ein Projekt, das den Chor und die in der Fideliskirche schon aktive Jugendband zusammenbringt.

Welche Wünsche haben Sie an die Sänger und Sängerinnen, aber auch an die Verantwortlichen, die die finanziellen Rahmenbedingungen der Kirchenmusik setzen?

Bei den Sängern und Sängerinnen ist es der Wunsch nach einem guten Probenbesuch und die Bereitschaft, bei den Auftritten im Gottesdienst mitzuwirken, damit wir durch unsere Stimmen möglichst viele Gottesdienste im Jahreskreis mitgestalten können und so die Botschaft des Wort Gottes in Musik und Text weitertragen. Von den Verantwortlichen in der Kirchenleitung wünsche ich mir, dass sie der C–Musik, unter der die meisten Kirchenchöre mit ihren Dirigenten geführt werden, eben so viel finanzielle Wertschätzung zukommen lassen, wie sie dies bei der hochprofessionellen A–Musik selbstverständlich tun.