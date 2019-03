von Jörg-Dieter Klatt

Kaum eine Nachrichtensendung läuft über die Sender, ohne dass die Zeitungen das Thema "Pflegenotstand" thematisieren. So auch VdK-Kreisvorsitzender Rupert Engesser anlässlich der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Tannheim, der mit seinen 42 Mitgliedern zu größeren Ortsverbänden im Kreis gehört.

Die Aufgabenfelder: Engesser betonte die Notwendigkeit, die Pflegeheimkosten deutlich zu senken, um Betroffene und Angehörige massiv zu entlasten. Unter dem Stichwort "Pflege macht arm!" rief er die Mitglieder auf, ein Petitionspapier zu unterschreiben, das dieser Forderung Nachdruck verleihen soll. Aber auch auf die großen Erfolge des Sozialverbandes ging Engesser ein. So konnten die Berater im vergangenen Jahr 11 000 Verfahren bearbeiten, bei denen bundesweit 90 Millionen Euro an Nachzahlungen für die Mitglieder erstritten werden konnten.

Erfreut zeigte er sich auch über die Entwicklung der Mitgliederzahlen, die stetig steigen. Unbestritten das hohe Durchschnittsalter der Mitglieder, denn die Notwendigkeit, sich vom VdK beraten und vertreten zu lassen, sehen vor allem ältere Menschen. In Ihrem Jahresrückblick ging Schriftführerin Sonja Kaltenbach auf die jeden zweiten Mittwoch im Monat stattfindende Kaffeerunde und den Seniorennachmittag in der Adventszeit ein. Der Kassenbericht fiel kurz und bündig aus und lässt auf eine einwandfreie Kassenführung schließen.

Schwierige Kandidatensuche: Nach der einstimmigen Entlastung von Kassenführung und Vorstand hieß es, den Vorsitzenden neu zu wählen. Allein zu Beginn der Wahl fehlten Mitglieder, die bereit waren, weiterhin Verantwortung für den Ortsverband Tannheim zu übernehmen.

Alle bisherigen Vorstandsmitglieder wollten eigentlich ihre Ämter in jüngere Hände übergeben, sahen sie sich doch aus verschiedenen Gründen nicht mehr in der Lage, Vorstandsämter zu begleiten. Kreisvorsitzender Rupert Engesser hielt angesichts der fatalen Situation eine unmissverständliche Brandrede, in der auch von der Auflösung des Ortsverbandes die Rede war. Dieses, über dem Ortsverband schwebende, Damoklesschwert bewegte dann doch eine erkleckliche Zahl der Anwesenden, ihre zunächst ablehnende Haltung zu überdenken.

So konnte sich dann mit Hans-Joachim Michler zunächst ein neuer Vorsitzender gefunden werden. Und die bisherige Vorsitzende, Hannelore Loyda, erklärte sich bereit das Amt des zweiten Vorsitzenden zu übernehmen. Sonja Kaltenbach sah die Notwendigkeit, als Schriftführerin und Kassiererin, nochmals für ein Jahr Verantwortung zu übernehmen, ein und wurde ebenso einstimmig wie die Frauenvertreterin Erika Michler und die Beisitzer Gerold Enzmann, Irene Blessing und Renate Neugart gewählt. Petra Mattes und Ortsvorsteherin Anja Keller werden die Kassenführung prüfen. Ausgeschieden ist nunmehr Rosmarie Kaiser als ehemalige Frauenvertreterin.

