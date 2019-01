Zu einem folgenreichen Unfall eines Schwertransporters kam es im August auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim. Ein Fahrzeug, das einen Teil einer Wärmebehandlungsanlage geladen hatte, die in Villingen produziert worden war, kollidierte mit der Fußgängerbrücke bei Bad Dürrheim. Schnell räumte die Polizei ein, dass ihr Führungsfahrzeug von der vorgegebenen Route abgewichen war. Allerdings stellte sich inzwischen dieses „Missverständnis“, so Polizeisprecher Harri Frank, als nicht allein ausschlaggebend für den Unfall heraus. Das verunglückte Fahrzeug war „ein paar Zentimeter“ höher als in den Papieren angegeben. Daher rauschte der Transporter gegen das Brückenbauwerk.

Damit geht der Unfall für die VS-Polizei noch glimpflich aus. Regressforderungen des Spediteurs oder seiner Haftpflichtversicherung gegenüber dem Land habe es keine gegeben, erklärte Frank. Wie hoch der Sachschaden genau sei, ist dem Polizeisprecher nicht bekannt. Möglicherweise dürfte er sich auch in Grenzen halten, denn die eigentliche Anlage wurde nicht beschädigt, zerstört wurde nur die Transportbox. Auch die Fußgängerbrücke konnte kurz nach dem Unfall wieder freigegeben werden.

Erstes Fahrzeug kam durch

Letztendlich war es eine „Verkettung unglücklicher Umstände“, räumte Frank ein. Hätte das Fahrzeug die genehmigte Höhe nicht überschritten, hätte es die Brücke passieren können, so wie es dem ersten Fahrzeug des Konvois gelang. Fakt ist allerdings auch, dass der Konvoi von der vorgegebenen Route abwich. Diese führte eigentlich an der Bad Dürrheimer Kreuzung in entgegengesetzter Richtung auf die Bundesstraße 27 nach Schwenningen und von dort auf die Autobahn. Zwar hätte der Schwertransport auch auf dieser Strecke eine Brücke unterqueren müssen, doch der Spielraum wäre größer gewesen, da es sich um unterschiedlich hohe Bauwerke handelt.

Meist Strecke über Autobahnzubringer

Warum das Führungsfahrzeug nicht diese Strecke nahm, erklärten die Beamten damit, dass sie in dieser Zeit einige Schwertransporte begleiteten, die allesamt über den Autobahnzubringer verliefen, berichtete Frank. Da spielte möglicherweise auch eine gewisse Routine eine Rolle. Die Beamten hätten sich vor Beginn der Fahrt über die genaue Strecke versichern sollen. Diese Angaben und viele weitere Details des Transports seien in der mehrere Seiten umfassenden Genehmigung niedergeschrieben, die die LKW-Fahrer mit sich führten, erklärte Frank. Auch die Fahrer, die die Strecke hätten kennen müssen, hätten sich bei einer Abweichung vom Weg bemerkbar machen können.

Auf Autobahn mit Spezialfahrzeugen

Für die Polizei waren die speziellen Umstände der Fahrt ungewöhnlich, der Schwertransport an sich ist es nicht. Speziell auf Landes- und Bundesstraßen werden solche Überführungen meist begleitet. Auf der Autobahn sei es unterschiedlich. Dort reichen auch die gut ausgerüsteten Spezialfahrzeuge der Spediteure aus, um die Verkehrsteilnehmer auf solche Konvois aufmerksam zu machen. Sind dennoch Polizeifahrzeuge dabei, fahren sie nur bis zur Grenze des Präsidiums. In Richtung Stuttgart übernehmen dann die Kollegen aus der Landeshauptstadt. So könnten die Streifen mehrfach wechseln, wenn der Konvoi länger unterwegs sei.