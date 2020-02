von Wilhelm Bartler

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Dienstagnachmittag vier Menschen auf der Kreisstraße zwischen Villingen und Nordstetten verletzt, einer davon schwer. Schauplatz des Zusammenstoßes war erneut die Kreuzung in Richtung Außenring. Immer wieder kommt es hier zu Unfällen.

Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten auf der Kreuzung. | Bild: Wilhelm Bartler

Ersten Angaben vor Ort zufolge hatte ein aus Richtung Villingen kommender VW-Fahrer beim Abbiegen in Richtung des Außenrings einen entgegenkommenden Toyota übersehen. Bei dem Toyota handelt es sich um ein Hybrid-Fahrzeug, was später die Bergung und den Brandschutz erschwerte. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem alle vier Insassen in den beiden Fahrzeugen – jeweils Fahrer und Beifahrer – verletzt wurden. Der VW-Fahrer erlitt offenbar schwere Verletzungen. Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 11 an die Einsatzstelle geflogen.

Bild: Wilhelm Bartler

Die Feuerwehr Villingen unterstützte die Rettungsmaßnahmen, vor allem aber kümmerten sich die Wehrmänner um den Brandschutz, die besondere Aufmerksamkeit lag dabei auf dem Akku des Toyota-Hybridfahrzeugs.

Bild: Wilhelm Bartler

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Kreuzung musste bis zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge durch einen Abschleppunternehmen gesperrt werden. Es kam deshalb zu Verkehrsbehinderungen, insbesondere im Bereich der Wieselsbergstraße.