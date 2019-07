Der Unfall ereignete sich kurz vor 23 Uhr. Demnach kam ein Fahrzeug, das auf der Schwenninger Steige auf der Doppelfahrspur bergwärts fuhr, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Geschwindigkeit an der Stelle an der sich der Unfall ereignete, ist auf 70 Stundenkilometer begrenzt.

Bild: Sprich, Roland

Im Einsatz war ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften von Feuerwehr und Rotem Kreuz. Mehrere Notärzte, Rettungswagen sowie zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die schwer verletzen Fahrzeuginsassen, darunter auch mehrere Kinder, wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Bild: Sprich, Roland

Ein Bild des Grauens

Den Rettern bot sich ein Bild des Grauens. Weit verstreut lagen Fahrzeugteile herum. Eines der Fahrzeuge, das gegen ein Verkehrsschild geprallt ist, wurde durch die enorme Wucht des Zusammenstoßes total zerstört. Hier konnten die Rettungskräfte nur den Tod eines der Fahrzeuginsassen feststellen. Eine weitere Person verstarb trotz intensiver Bemühungen des Rettungsteams noch an der Unfallstelle. Die Schwenninger Steige war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei musste zahlreiche Gaffer, die sich der Unfallstelle näherten, wegschicken.