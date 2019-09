Zu dem Unfall, der sich am Montag, gegen 13 Uhr, zwischen Villingen und Unterkirnach ereignet hat, bei dem ein 56-jähriger Mann von der Straße abkam, hat die Polizei nun den Unfallhergang rekonstruiert. Und dieser stellt sich anders dar, als noch am Montag gedacht.

VS-Villingen War ein Eichhörnchen Auslöser für den schweren Unfall auf der L 173 bei Villingen?

Dort waren Anwesende an der Unfallstelle noch davon ausgegangen, dass der Mann wohl einem Eichhörnchen ausweichen wollte und in Folge einer Vollbremsung dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.

Wie die Polizei nun in ihrem Bericht mitteilt, war das Fahren unter Alkoholeinfluss der Grund dafür, dass der 56-Jährige in einer Linkskurve kurz nach der Abzweigung „Groppertal“ nach rechts von der Straße abkam, einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen überfuhr und dann am gegenüberliegenden Fahrbahnrand ein Stück eine steile Böschung hinauffuhr, über die Beifahrerseite zurück auf die Straße kippte und schließlich quer auf der Straße zum Stehen kam.

1,4 Promille soll der Mann laut Polizeiangaben im Blut gehabt haben. Von einem Eichhörnchen ist im Polizeibericht keine Rede.

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall mehrere Rückenprellungen zu. Neben der Abgabe des Führerscheines kommt auf ihn auch noch ein Strafverfahren zu.