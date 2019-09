Nach Informationen der Polizei war der 22-Jährige mit seinem BMW kurz nach fünf Uhr in Richtung Villinger Innenstadt unterwegs, als er zwischen Schwalbenhaag und Wieselsberg auf Höhe der Einmündung zur Sperberstraße aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit mit abgefahrenen Reifen und durch den Nieselregen die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

In der Folge geriet der BMW rechts ins Gras, kollidierte anschließend mit einem Straßenschild und einem Leitpfosten, die er beide abriss, ehe er sich drehte und schlussendlich – entgegen der Fahrtrichtung und seitlich – gegen einen Baum prallte. Der Aufprall war so heftig, dass die Fahrertür und die B-Säule in den Fahrraum gedrückt wurden. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde von einem Notarzt versorgt und dann ins Klinikum gebracht.

Die 21-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Totalschaden. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst zwei Rettungswägen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr Villingen.