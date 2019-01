von SK

Ein 22-Jähriger hat mit seinem Auto am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, auf der Straßburger Straße in Villingen eine 70-jährige Fußgängerin erfasst, die auf einem Zebrastreifen die Straße überquerte. Die Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, war der Autofahrer auf der Straßburger Straße stadteinwärts unterwegs und hatte die Fußgängerin zu spät gesehen. Die Polizei schätzt den am Fahrzeug entstandenen Schaden auf rund 100 Euro.