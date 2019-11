In diesem Zuge werden durch die Firma Schleith Arbeiten an den Bordfugen ausgeführt. Der Beginn der für diese Woche geplanten Arbeiten, so teilt die Stadt mit, verschiebt sich aufgrund des nasskalten Wetters auf Mittwoch, 6. November – sofern es dann trocken bleibt. Dann wird ab 8 Uhr in jede Fahrtrichtung jeweils ein Fahrsteifen wechselseitig gesperrt. In jede Fahrtrichtung bleibt ein Fahrstreifen für den Verkehr offen.