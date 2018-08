von Alexander Hämmerling

Villingen-Schwenningen – Nach dem Tod des Schramberger Flugzeugkonstrukteurs und -entwicklers Manfred Pflumm ist das internationale Luftfahrtmuseum in Schwenningen weiterhin in guten Händen. Ehefrau Margot Pflumm, ebenfalls Liebhaberin der Luftfahrt, hat die alleinige Leitung des über die regionalen Grenzen hinaus bekannten Museums übernommen und betreut auch die Ausstellungsbesucher. Die Besucherzahlen seien stabil und die Feier zum 30-jährigen Bestehen des Museums wird nun nachgeholt.

Die Leidenschaft für die Luftfahrt und das von ihm gegründete Museum am Schwenninger Flugplatz waren zentraler Bestandteil des Berufslebens von Manfred Pflumm, dessen Tod im Dezember vergangenen Jahres der insgesamt dritte personelle Schlag für die Einrichtung war. Sein Bruder Kuno, der ebenfalls am Museum ausgeholfen hat, und Schwiegersohn Roland Steinert, der den Museumsbetrieb einmal übernehmen wollte, sind bereits zuvor verstorben. Nach Gesprächen mit den Kindern ist jedoch klar, "das Museum wird im Sinne von Manfred weiter geführt, ein Verkauf kommt nicht in Frage", stellt Margot Pflumm klar.

Margot Pflumm führt folglich das Angebot mit kleinem Imbiss, Kaffee und Kuchen und Souvenirladen fort und dient als Ansprechpartner auf dem Ausstellungsgelände. Dort stehen nach wie vor etwa 40 historische Exponate ab dem Jahre 1909. Die Gespräche mit Manfred Pflumm zum Thema Luftfahrt sorgten seit jeher für den besonderen Charme des familienfreundlichen Museums jenseits von überdimensionalen Hangars in musealen Einrichtungen von Großstädten. "Er war ein wandelndes Lexikon zur Luftfahrt. Im Laufe der Zeit habe ich mir über die Luftfahrt einiges angelesen und werde die Gäste künftig unterhalten", sagt Margot Pflumm.

Die Besucherzahlen haben laut Margot Pflumm keinen Knick verzeichnet, auch die Öffnungszeiten bleiben unverändert. "Wir geben zwar keine Zahlen raus, aber alles ist auf dem Niveau der Vorjahre. Erst nächste Woche werden wieder Besuchergruppen erwartet."

Die Weiterführung des Museums ist möglich dank der Hilfe der gemeinsamen Kinder hinsichtlich Restauration und Pflege der Exponate in ihrer Freizeit. "Manfred Pflumm war ein Macher, einige technische Fertigkeiten gingen auf die Kinder über. Sie helfen mir gelegentlich", so Margot Pflumm. Insbesondere in den vergangenen Wochen, als sich der Gesundheitszustand von Manfred Pflumm verschlechterte, seien zahlreiche Freunde aus der Fliegerszene zum Beistand angereist. "Sie haben mit angepackt und langjährige Freunde standen uns zur Seite", blickt Margot Pflumm dankend zurück.

Jubiläumsfeier Das internationale Luftfahrtmuseum wurde am 28. Mai 1988 in Schwenningen eröffnet. Die auf den Mai angesetzte Jubiläumsfeier wurde auf den 25. und 26. August verlegt. Jeweils zwischen zehn und 18 Uhr erwartet die Besucher auf dem Ausstellungsgelände neben den Flugzeugen Sprünge der Fallschirmsportler der Schwenninger Sportfliegergruppe. Auch befreundete Flieger werden mit ihren Maschinen das Fest besuchen. (häm)

