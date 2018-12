Villingen-Schwenningen – Für Köchin Luisa Zerbo läuft es derzeit rund. Sie wird nach ihrer erfolgreichen Teilnahme bei der Fernsehsendung „The Taste“ erneut im Fernsehen zu sehen sein. 2017 kochte sich die Schwenningerin mit italienischen Wurzeln bis ins Finale der beliebten Kochshow.

VS-Villingen Schwenninger Köchin Luisa Zerbo will trotz Niederlage durchstarten Das könnte Sie auch interessieren

Am kommenden Mittwoch, ab 20.15 Uhr, steht die 29-Jährige in drei Motto-Runden erneut am TV-Herd. Sie wird ein Weihnachtsmenü zaubern und sich im Team von Promi-Koch Roland Trettel den Herausforderungen stellen. „Jeder Juror durfte sich für die Sondersendung zwei Kandidaten der letzten Jahre aussuchen“, freut sie sich über ihre Nominierung.

Was sie in der Sendung auf den Löffel zaubern wird, darf jedoch noch nicht verraten werden. Nur eines war der Kochgöttin – so hatte ihr Teamchef sie einmal bezeichnet – zu entlocken: Es wird für die Testesser auch eine ihrer Spezialitäten geben.

„Ich bin gespannt auf die Sendung“, verrät sie, die wie die Fernsehzuschauer nicht weiß, was von den Aufzeichnungen letztendlich ausgestrahlt wird. "Es war schön wieder vor der Kamera zu stehen", sagt die 29-Jährige und scherzt: "Ich glaube, ich brauche eine eigene Kochsendung."

Abseits der TV-Bildschirme läuft es für Luisa Zerbo ebenfalls wie geschmiert. Im Oktober hat sie ihr erstes Kochbuch unter dem Titel „So schmeckt Liebe“ veröffentlicht. Mit Erfolg: Bei der Messe Plaza Culinaria verkaufte sie am eigenen Stand fast alle mitgebrachten Exemplare. Zweimal durfte sie im Kochstudio vor Messebesuchern auftreten.

VS-Schwenningen Luisa Zerbo wird vom Fernsehstar zur Kochbuchautorin Das könnte Sie auch interessieren

Der Titel „So schmeckt Liebe“ ist mittlerweile zu ihrem Markennamen geworden. Sowohl ihr Tageskaffee im Familienrestaurant Da Gino in der Schwenninger Kronenstraße als auch ihr Profil im sozialen Netzwerk Instagram, tragen diesen Namen. „Die Marke werde ich im kommenden Jahr weiter auszubauen“, so die 29-Jährige. Rückblickend war ihre Teilnahme bei „The Taste“ eine gute Starthilfe für die eigene Karriere. Bis heute werde sie darauf angesprochen. Die Zahl ihrer Abonnenten bei Instagram hat sich verdoppelt. 6500 Menschen interessieren sich für ihre Beiträge.

Auch im Fernsehprogramm könnte es ein Wiedersehen mit Luisa Zerbo geben. „Es gibt eine Anfrage für ein weiteres TV-Projekt“, bestätigt die Schwenningerin. Konkret sei das aber noch nicht. An Weihnachten kommt bei Familie Zerbo seit jeher vor allem Fisch in unterschiedlichsten Variationen auf den Tisch. "Das ist lecker und einfach Tradition bei uns", erzählt die Köchin, die das Weihnachtsmenü zusammen mit ihrem Vater zubereitet. Doch wenn Sie einen Wunsch frei hätte, "würde ich am liebsten einfach mal lecker Essen gehen und nicht selbst kochen."

Rezepte und Videos

Von Beginn an begleitet der SÜDKURIER die Koch-Karriere von Luisa Zerbo mit Berichten, Videos und einem Kochkurs für Leser.

Im Jahr 2017 kochte Luisa Zerbo vor der SÜDKURIER-Kamera exklusiv eine gegrillte und geschmorte Miso-Aubergine. Dazu gab es ein Tomaten-Tatar mit Zwiebeln, Knoblauch und Koriander, serviert mit gepufftem Wildreis und kleinen gerösteten Schalotten. Hier geht's zum Artikel mit Video und Rezept.

Im Jahr 2017 kocht Luisa Zerbo vor der SÜDKURIER-Kamera exklusiv eine gegrillte und geschmorte Miso-Aubergine. Dazu gibt es ein Tomaten-Tatar mit Zwiebeln, Knoblauch und Koriander, serviert mit gepufftem Wildreis und kleinen gerösteten Schalotten. | Bild: Fröhlich, Jens

Im Juni 2018 durften zehn SÜDKURIER-Leser der Profi-Köchin Luisa Zerbo bei einem Kochkurs über die Schulter schauen und zusammen ein leckeres Drei-Gänge-Menü zubereiten. Unseren Bericht zum Kochkurs, ein Video und alle Rezepte finden Sie hier.

Im Juni 2018 dürfen zehn SÜDKURIER-Leser der Profi-Köchin Luisa Zerbo (2. von links) bei einem Kochkurs über die Schulter schauen und zusammen ein leckeres Drei-Gänge-Menü zubereiten. Bilder: Jens Fröhlich | Bild: Fröhlich, Jens

Kurze Zeit später testete Luisa Zerbo für den SÜDKURIER verschiedene Fleischsorten auf dem Grill und hat verraten, woran man gutes Grillfleisch erkennt. Hier geht's zum Grillfleisch-Test.

Fleisch kauft Luisa Zerbo meist bei Werner Schmidt von der Metzgerei Haller ein. Bild: Jens Fröhlich | Bild: Jens Froehlich

Im folgenden Artikel zeigt die Schwenningerin, wie man leckere Marinaden ganz einfach selber zubereiten kann. Hier geht's zum Rezept.