VS-Schwenningen vor 3 Stunden

Schwenninger Innenstadt verändert sich: Die alten Uhrenfabrik Emes wird abgerissen

Eine Immobiliengesellschaft will in dieser zentralen Lage in Schwenningen ein Seniorenpflegeheim bauen und Möglichkeiten für Betreues Wohnen schaffen, Emes-Fabrik gammelte lange vor sich hin