„Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an“, berichtet die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten die Holzkonstruktion und ein Holzdach der Außenterrasse aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurde die gesamte Außenbetriebsstätte samt einem Pizzaofen zerstört. Der Grill selbst war augenscheinlich nicht in Betrieb, was den Vorgang dubios macht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.