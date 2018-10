von Eva Maria Vaassen

Knapp drei Kilogramm flüssiges Amphetamin sollen zwei Männer aus Schwenningen im vorigen Jahr aus den Niederlanden nach VS-Schwenningen geschmuggelt haben, um es als gestrecktes Trockengemisch in der Region gewinnbringend zu verkaufen. Deponiert haben die 20 und 23 Jahre alten Dealer das Rauschgift laut Staatsanwaltschaft Konstanz meist in der Schwenninger Wohnung eines 32-Jährigen, der für die insgesamt fünf Lieferungen jeweils einen kleinen Teil der Droge bekam. Seit gestern müssen sich alle drei wegen bandenmäßigen Rauschgifthandels vor dem Landgericht Konstanz verantworten.

Den beiden Jüngeren wirft die Anklage zudem den Handel mit insgesamt viereinhalb Kilogramm Marihuana vor. Die Droge sollen beide in vier Teilmengen bei einem Lieferanten in Düsseldorf bestellt und abgeholt haben. In einem Fall soll ein gesondert verfolgter Mann in ihrem Auftrag den Einkauf und den Transport der Droge nach Schwenningen übernommen haben. Er hatte bereits angekündigt, im Prozess von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen.

Mit Milchpulver gestreckt

Den bandenmäßigen Handel räumten zwei der Angeklagten gestern ohne Wenn und Aber ein. Alle sitzen bereits seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft und waren bis dahin selbst Drogenkonsumenten. Auf die Frage, warum er das Amphetamin für die beiden Mitangeklagten in seinem Kühlschrank aufbewahrt hat, meinte der 32-Jährige zunächst: "Es ist nicht jeder so naiv wie ich". Auf Nachfragen gab er zu, selbst davon profitiert zu haben und auch einen Teil der ihm als "Belohnung" überlassenen Droge weiterverkauft zu haben. Er habe auch mitbekommen, dass das flüssige Amphetamin in seiner Wohnung mit Koffein- oder Milchpulver gestreckt wurde. Erst nach seiner Festnahme habe er von der hohen Straferwartung für Rauschgiftdelikte erfahren, bedauerte er. Er selbst sei nach anfänglichem Kiffen im Jugendalter durch die Ersatzdroge Subotex richtig abhängig geworfen. Das Mittel habe sein heroinabhängiger Bruder vom Arzt verschrieben bekommen. Kurz vor seiner Festnahme ist der Bruder im vorigen Jahr an seiner Sucht gestorben.

Der 23-Jährige wollte sich zunächst nicht direkt zu den Anklagevorwürfen äußern. Er ist bereits im Jugendalter vielfach als brutaler Schläger aufgefallen und bestraft worden. Im Jugendstrafvollzug ist er angeblich durch entsprechende erzieherische Maßnahmen nachgereift, so dass der Rest einer fast dreijährigen Jugendstrafe im Juni vorigen Jahres zur Bewährung ausgesetzt wurde. Vier Monate später landete er wieder im Gefängnis, diesmal wegen Rauschgiftdelikten.

Der jüngste Angeklagte räumte seine Beteiligungen über eine Erklärung seines Anwalts in allen Fällen ein. Er habe zunächst mitgemacht, um seinen Eigenkonsum zu finanzieren, später habe er auch vom Drogenhandel gelebt. Er bedauere seine Taten und sei schwer beeindruckt von der langen Untersuchungshaft, hieß es. Alle drei zeigten sich therapiebereit. Der Prozess wird in zwei Wochen fortgesetzt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein