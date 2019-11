von Rüdiger Fein

Rundum zufrieden zeigten sich die Mitglieder des Schwenninger Einzelhandels mit dem durchschlagenden Erfolg, den ihnen der verkaufsoffene Sonntag beschert hat. Schon früh am Nachmittag zeichnete sich ab, dass die Resonanz überaus gut sein werde. Lange Autoschlangen bildeten sich aus beiden Richtungen vor der Einfahrt zu den Parkdecks im City-Rondell. Im weiten Umkreis war kein freier Parkplatz zu finden, sogar bis in die Dauchinger Straße waren alle Plätze besetzt und für Besucher die zu Fuß in der Fußgängerzone unterwegs waren, war wegen der vielen Menschen, die hier unterwegs waren, immer mal wieder schlängeln angesagt.

Auch die Geschäfte im City-Rondell waren gut frequentiert und in der Filiale des Buchhändlers Osiander sprach die stellvertretende Filialleiterin Karin Heyerhoff von sehr guten Umsätzen. Man habe natürlich auch einen Sonderverkauf starten können. Beschädigte oder aussortierte Titel des modernen Antiquariats wurden teilweise für unter 60 Prozent des ursprünglichen Verkaufspreises angeboten. In einer Ecke des City-Rondells hatte ein Händler einen Schnäppchenverkauf eingerichtet und die die Bäcker- und Metzger meldeten ebenso wie das Café sehr gute Umsätze.

Das Wetter spielt mit, so die Modeverkäuferin Andrea Menzel.

Über eine ebenso gute Resonanz freute sich auch Andrea Menzel die in ihrer Boutique in der Schwenninger Fußgängerzone ausgesuchte Unikate für die modische Damenwelt anbietet. „Das Wetter spielt mit“, so die Modeverkäuferin, und nachdem es aufgehört hat zu regnen kämen immer mehr Menschen in die Innenstadt, stellt sie begeistert fest.

Für Michael Rosato (links) ist Schwenningen immer eine gute Adresse. Die heißen Maronie des Italieners, der aus dem Raum Bad Säckingen nach Schwenningen gekommen ist, gehen immer gut.

Die Nähe zur Innenstadt zunutze gemacht haben sich auch drei Familien. In einer Toreinfahrt nahe dem City-Rondell haben sich die drei Gruppen für den Sonntag einen kleinen privaten Flohmarkt angemeldet. „Wir haben daheim mal richtig ausgemistet“, erklärt Dietmar Odenwälder, und der Verkauf der großen und kleinen Dinge des Lebens, die irgendwann auf dem Müll gelandet wären, laufe gut. Das sei gelebte Nachhaltigkeit, sagten die Schwenninger Flohmarkthändler am Sonntag im Brustton der Überzeugung.

Parkhaus geräumt

Es war kein Platz mehr frei am Nachmittag des verlaufsoffenen Sonntags, als plötzlich per lautem Sirenenton der Brandalarm losging. Im Muslenparkhaus musste um 15 Uhr die Feuerwehr anrücken und sie kam mit Karacho. Mitten im Sonntags-Trubel musste das überfüllte Parkhaus aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Das hieß: Alle Menschen raus – bis auf die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte arbeiteten rasch. In sagenhaften zehn Minuten waren alle Parkdecks geprüft. Dann stand fest: Fehlalarm. Der Schwenninger Shoppingsonntag konnte fortgesetzt werden, die Feuerwehr fuhr zrück ins Gerätehaus. (wib)