Im Stile einer geheimen Kommandosache haben die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) vor wenigen Tagen ihre neue Netzleitstelle in Betrieb genommen. Der Neubau hat den örtlichen Energieversorger rund acht Millionen Euro gekostet. Die Fenster sind schusssicher, die Türen feuerfest und kein Unbefugter kommt mehr hinein. Denn es geht darum, die Energie- und Wasserversorgung vor Hackern oder Terroristen zu schützen.

Hochsicherheitstrakt

Die Stadtwerke bestätigten jetzt Informationen des SÜDKURIER, dass der neue Hochsicherheitstrakt in Betrieb genommen wurde. In dem neuen unauffälligen Gebäude auf dem Gelände der Stadtwerke in der Pforzheimer Straße werden unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärme-Netze der Stadtwerke überwacht. Auch das Rechenzentrum wurde in den Neubau integriert.

Unscheinbar: Die neue Netzleitstelle der Stadtwerke VS wurde jetzt in Betrieb genommen. Acht Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Bild: Stadtwerke | Bild: Stadtwerke Villingen-Schwenningen

Zugangsbarrieren

Die Sicherheitsvorkehrungen haben eine neue Qualität: Zutritt in die neu Netzleitstelle, so bestätigt SVS-Pressesprecherin Susanne Schmidt, haben nur noch berechtigte Personen. Alle anderen können die verschiedenen Sicherheitsbarrieren nicht überwinden. Auch wurde eine eigene Sicherheitsschleuse installiert. Die Räume sind mit schusssicheren Fenstern und feuerfesten Stahltüren ausgestattet, die Stromversorgung ist doppelt gewährleistet, zwei Trafostationen wurden unabhängig voneinander gebaut. Darüber hinaus ist ein Krisenraum für bis zu 15 Personen eingerichtet worden, ein neues Fluchtwegekonzept wurde umgesetzt, eine eigene Notstromversorgung installiert und Brandschutzmaßnahmen erweitert. Außerdem muss die gesamte Datenverarbeitung gegen Hacker-Angriffe neu abgesichert werden.

Realistische Bedrohungen

Warum dieser hohe Aufwand, der natürlich die Gewinne der Stadtwerke deutlich schmälert? Terroranschläge und Hacker-Angriffe aus dem Cybernetz sind inzwischen weltweit eine realistische Bedrohungen. In die Räume der alten Netzleitstelle bei den Stadtwerken konnte im Grunde jeder Fremde eindringen und theoretisch die Stromversorgung außer Betrieb setzen – mit gegebenenfalls fatalen Folgen für die Haushalte und Unternehmen. Das ist nun nach Feststellung der Stadtwerke nicht mehr möglich. Wie angreifbar die technisch vernetzte westliche Welt ist, hat vor einigen Jahren der Bestellerautor Mark Elsberg in seinem Techno-Thriller „Blackout“ eindrucksvoll beschrieben. Internet-Hacker sorgen für flächendeckende Stromausfälle und verursachen eine europaweite Katastrophe. Parallel zu Elsbergs Recherchen entstand im Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag eine großangelegte wissenschaftliche Studie zu „Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften – am Beispiel eines großräumigen und langandauernden Ausfalls der Stromversorgung„.

Neues Sicherheitsgesetz

Die Politik hat inzwischen auf die potenziellen Bedrohungen reagiert und die Lehren aus der erwähnten Studie gezogen. Verabschiedet wurde 2015 vom Bundestag ein neues Informationssicherheitsgesetz. Betroffen sind davon vor allem auch die Versorgungsunternehmen. Bundesweit müssen sie ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärfen. Der Neubau in Villingen erfülle nun die gesetzlichen Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes einschließlich des Informationssicherheitsgesetzes, dem die Energieversorger unterliegen, heißt es seitens der Stadtwerke. In dem Gebäude, in dem die Netzleitstelle bislang integriert war, wären diese Anforderungen nicht mehr realisierbar gewesen. Daher haben sich die Verantwortlichen der SVS entschieden, einen Neubau zu errichten.

Neue Marktchancen

Die neue Netzleitstelle eröffnet den Stadtwerken auch die Chance für neue Geschäftsfelder. Durch eine Zertifizierung, die die SVS anstrebt, könnte der Neubau als Rechenzentrum auch für andere Unternehmen genutzt werden. Des Weiteren dient die neue Netzleitstelle auch der Sicherung der Arbeitsplätze. Die Alternative zu einem Neubau wäre gewesen, einen externen Dienstleister mit der Überwachung der SVS-Netze und Infrastrukturen zu beauftragen. Dann wären die sieben Arbeitsplätze der Netzleitstellen-Mitarbeiter weggefallen. „Dies wollen die Verantwortlichen der SVS nicht, da sie sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind“, betonen die Stadtwerke.