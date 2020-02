Schüler des Gymnasiums am Romäusring nahmen erfolgreich an den internationalen Biologie- und Physik-Olympiaden teil. Diese gehören zu den wichtigen Schülerwettbewerben in Deutschland und bieten interessierten, begabten und fleißigen Schülern eine Plattform des Austausches im naturwissenschaftlichen Bereich, teilt die Schule mit.

Ruben Heinrich qualifiziert sich für dritte Runde

Gemeinsam mit den Fachlehrkräften Karin Hipp und Henning Blötscher bereiteten sich mehrere Gruppen des Villinger Gymnasiums auf die Wettbewerbe vor. Dabei erreichte im Bereich Physik Marco Sircar die zweite Runde, Ruben Heinrich qualifizierte sich sogar für die dritte, die in Greifswald ausgetragen wird. Cosima Braun und Lara Dörr, auch sie aus der Kursstufe 2, schafften es bei der Biologie-Olympiade in den zweiten Durchgang.

Jüngere Schüler bei Junior-Science-Olympiade dabei

Auf Initiative der Lehrerinnen Miriam Parnemann und Annika Uitz traten auch die Jung-Forscher an und erzielten Erfolge: Valentin Singer, Linus Müller und Jonas Oskar Uitz aus den Klassen 5 und 6 bestanden die erste Runde der internationalen Junior-Science-Olympiade. Im März nehmen die drei an der zweiten Runde teil, bei der sie die Chance haben, sich noch weiter zu qualifizieren.

Alle Schüler würden mit den Erfolgen beweisen, dass begabten, interessierten und fleißigen Schülern ein Kräftemessen in naturwissenschaftlichen Fächern Freude bereiten und zu Erfolg führen kann.