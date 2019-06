Rund 60 Schüler und eine Erwachsene gingen am Freitag, 7. Juni, wieder für den Klimaschutz auf die Straße. Unter Polizeibegleitung setzte sich die Demonstration um 11.30 Uhr am Villinger Bahnhof in Richtung Innenstadt in Bewegung. Auf dem Vilinger Marktplatz endete die Protestaktion mit verschiedenen Kundgebungen und dem Appell an die Verantwortlichen, mehr zum Schutz des globalen Klimas zu tun. „Bürger lasst das Glotzen sein, kommt heraus und reiht Euch ein“, skandierten die Schüler. Die Demo ist Teil der globalen „Fridays-for-Future-Bewegung“.