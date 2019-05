von Redaktion

Nach Angaben der Polizei gelangten die derzeit noch unbekannten Täter gewaltsam unter anderem durch das Einschlagen einer Scheibe in eine Gaststätte und durch das Öffnen eines Fensters in das Gebäude eines Autohändlers.

In der Gaststätte erbeuteten die Einbrecher Wechselgeld in Höhe von rund 150 Euro. In einem Büroraum des Autohändlers konnten die Täter lediglich Autoschlüssel von Schrottfahrzeug auffinden. Neben diesen Taten brachen die Unbekannten auch in eine Waschanlage ein.

Die Polizei Villingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen im Industriegebiet „Neuer Markt“ gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.