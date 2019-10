Bei einem Frontalzusammenstoß wurden am Mittwochabend zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Gegen 20.35 Uhr befuhr der 24-jährige Fahrer eines Skoda laut Polizei die Kreisstraße aus Richtung Obereschach in Richtung Weilersbach. Kurz vor Weilersbach geriet er bei regennasser Straße in einer langgezogenen Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und stieß hier frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Hyundai zusammen.

Der 24-jährige Verursacher und die 50-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt. Der 20-jährige Beifahrer im Auto des Verursachers wurde nur leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Das DRK war mit acht Fahrzeugen, besetzt mit einem Notarzt, sieben Rettungssanitätern, zehn Ersthelfern und einem organisatorischem Leiter, im Einsatz.