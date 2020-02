von sk

Zwischen 18.30 Uhr und 23.20 Uhr am Freitag wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Herdweg in Rietheim verübt. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoss ein, durchsuchten das gesamte Wohnhaus nach Wertgegenständen und entwendete nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter 07721/6010 entgegen.