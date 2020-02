von Redaktion

Unbekannte drangen am Samstagnachmittag in der Hirschbergstraße in VS-Schwenningen in eine Wohnung ein, indem sie die Eingangstüre aufhebelten. Danach konnten sie mit Bargeld und einer Spielekonsole die Wohnung unerkannt verlassen, heißt es im Polizeibericht. Zur Klärung dieser Tat ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen in Verbindung zu setzen: Telefon 07720/85000.

Villingen-Schwenningen Schon wieder zwei Einbrüche in Villingen Das könnte Sie auch interessieren

In der Öschlestraße in Niedereschach drangen am Freitag gegen 18.50 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Wohnräume. Während ein Zeuge verdächtige Wahrnehmungen im Haus feststellte und an die Polizei meldete, flüchtete der Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/6010, in Verbindung zu setzen.