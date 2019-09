Villingen-Schwenningen vor 50 Minuten

Schon wieder Ärger mit privaten Abfallbehältern in der Innenstadt: Hässlich und im Brandfall ein ganz schön großes Hindernis

Was tun gegen Mülleimer in den engen Villinger Gassen? Manche Bewohner nutzen eigene Räume dafür. Doch das ist rechtlich nicht vorgeschrieben, daher kann es auch nicht eingefordert werden. In der Kaufhausgasse ist das ein besonderes Problem.