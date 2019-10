In der zweiten Sitzung des neuen Ortschaftsrates in Herzogenweiler war das Baugebiet „Obere Äcker“ erneut Thema des Abends, und wieder waren zahlreiche Zuhörer präsent. Ortsvorsteher Andreas Neininger konnte berichten, dass sich zwischenzeitlich schon 13 Interessenten an einem Bauplatz gemeldet haben, darunter Einheimische und Ortsfremde. Allerdings konnte er noch keine näheren Auskünfte erteilen, weil noch rund 20 Monate vergehen können bis zum ersten Spatenstich.

Zeitlich strecken

Erst vor vier Wochen hat der Technische Ausschuss des Gemeinderates sich mit großer Mehrheit für eine nachhaltige Bebauung ausgesprochen und zwar dergestalt, dass man die Erschließung zeitlich streckt und in drei Phasen unterteilt. Ziel ist es, den natürlich gewachsenen Dorfcharakter schonend weiterzuführen, Allerdings gibt es bei manchen Bürgern Bedenken. Sie befürchten, dass wenn die Sache erst einmal ins Laufen gekommen ist, dass es dann kein Halten mehr gibt, sei es, dass Sachzwänge vorgeschoben werden.

Hochbehälter kaufen

Beim zweiten Punkt des Abends waren die Räte einstimmig der Meinung, dass der Hochbehälter, das ehemalige Wasserreservoir, von den Stadtwerken erworben werden soll. Dabei ist geplant, die Räumlichkeiten von der Ortsverwaltung sowie von den Vereinen als Materiallager nutzen zu lassen. Das Gebäude wurde 1985 gebaut und beinhaltet eine Gesamtfläche von 350 Quadratmetern.

Gefährlicher Brandweiher

Die Besucher monierten in der Sitzung, dass der alte Brandweiher an der Kirnacher Allee nicht mehr unfallgesichert ist, weil die Umzäunung verrostet und schadhaft ist, das Gemäuer brüchig und Schachtabdeckungen gelockert sind. Der Brandweiher ist darüber hinaus seit dem Bau der Wasserzisterne bei den Feuerwehrgaragen nutzlos. „Am einfachsten und billigsten wäre es, das Becken zuzuschütten“, so ein Teilnehmer.

Attraktion in der Dorfmitte

Eine Teilnehmerin machte den Vorschlag, in der Dorfmitte einen offenen Bücherschrank zu installieren und erklärte sich bereit, denselben auch zu beschaffen. Der Ortschaftsrat stimmte zu, zumal der Ortsvorsteher schon eine passende Ergänzung im Kopf hatte, nämlich ein sogenanntes „Mitfahrbänkle“, das 800 Euro kosten würde. Am Schluss war noch zu erfahren, dass die Sanierungsarbeiten am Floriweg voraussichtlich Ende des Monats abgeschlossen sein werden.