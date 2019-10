VS-Villingen (jef) Seit der Anfang 2017 schmückt der aus Bronze gegossene Narro den Brunnen in der Oberen Straße.

Das Wahrzeichen der Villinger Fasnet ist ein beliebtes Fotomotiv bei Touristen und Einheimischen.

Alljährlich findet hier die Fasnet-Eröffnung statt. Jetzt, vor der vierten Wintersaison des Narros, hoch oben auf einem Holzsockel, zeigen sich erste kleine Unreinheiten auf der Narro-Haut. Hier und da haben sich kleine Risse gebildet und der Lack löst sich von der Bronze ab. „Vor allem an den Stellen, die dem Wetter und der Sonne ausgesetzt sind“, erklärt Künstler Thomas Straub.

Ein ernsthaftes Problem ist das für die massive Figur nicht. Lediglich das Aussehen hat etwas gelitten. Um jedoch bedeutendere Schäden am Erscheinungsbild von vornherein abzuwenden und den erhabenen Anblick des Narros zu erhalten, war sein Erschaffer am Dienstag und Mittwoch persönlich in der Villinger Innenstadt zu Gange, um der Bronze-Figur eine Schönheitskur zu verpassen.

Die vom Wetter angegriffenen Stellen besserte Straub mit Pinsel, Lappen und Ölfarbe aus. Zuvor war eine Reinigung nötig, am Ende trug er noch ein Mittel auf, welches die Trocknung der Farbe beschleunigt. Nach dem kosmetischen Eingriff ist der 1,10 Meter große und rund 100 Kilogramm schwere Koloss wieder hübsch an zu schauen. Die nächste Fasnet kann kommen.

Der allwettertaugliche Bronze-Narro wurde damals von der Stadtverwaltung als Ersatz für den alten Holz-Narro bei Straub in Auftrag gegeben. Wind und Wetter hatten dem alten Holz über Jahrzehnte hinweg stark zugesetzt. Trotz zweier Restaurierungsversuche musste die alte Figur, die 1937 vom Villinger Holzbildhauer Eugen Merz geschaffen wurde, 2017 ihren angestammten Platz für den Nachfolger aus Bronze räumen.