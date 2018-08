Eismeister 02, SERC | Bild: Hahne, Jochen

Kühles Eis in der Sommerhitze gibt es seit wenigen Tagen in der Helios-Arena in Schwenningen. Für die beginnende Trainingszeit der Schwenninger Eishockey-Mannschaften haben die Eismeister in den vergangenen zwölf Tagen die Spielfläche im Eisstadion hergerichtet. Am nächsten Montag nehmen die Mannschaften das Training auf, am Freitag, 10. August, findet das erste öffentliche Eistraining der neu formierten Erstliga-Mannschaft der Schwenninger Wild Wings statt. Wer in der Sommerhitze Abkühlung sucht, ist bei diesem Termin an der richtigen Adresse.

Eishockeyhalle, SERC | Bild: Hahne, Jochen

Dazu passt auch der neue Werbeslogan, den das Team der Kunsteisbahn zum diesjährigen 50-jährigen Bestehen der Eishalle kreiert hat. Der lautet: "Der coolste Ort der Stadt." Zurzeit wahrscheinlich kein bisschen übertrieben.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein