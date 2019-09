von SK

Die Meckergilde Villingen feiert am 5. Oktober eine Lollipop-Revival-Disco-Party im Kulturzentrum Klosterhof. 1980 haben Jugendliche aus dem Steppach, die auch Mitglieder des Fastnachtsvereins Meckergilde waren, den damaligen Jugendball in der alten Tonhalle übernommen. Drei Jahre später entstand in der alten Bertholdschule der neue Jugendtreff „Lollipop“ – aus dieser Zeit stammen diese Bilder – unter der Leitung von Dieter Sirringhaus von der Stadtjugendpflege.

Nach mühevollem Ausbau und Umbau der alten Schule war dieser Treffpunkt über die Grenzen von Villingen hinaus, die Anlaufstelle für über 600 Jugendlichen, die nicht nur am Wochenende in die Disco kamen, sondern auch unter der Woche das Café, den Kinosaal oder den Billardraum besuchten.

Wer erkennt sich aus den Lollipop-Zeiten wieder? | Bild: Weidinger, Martin

Mitglieder der Meckergilde und dessen Vorsitzender Martin Weidinger , der unter anderem als „DJ. Martin„ in der Lollipop-Disco und dem damaligen Discoland, später in „Fame“ umbenannt, für Stimmung sorgte, machen es sich laut einer Pressemitteilung zur Aufgabe, dieses einmalige Projekt der Stadtjugendpflege am Leben zu erhalten und dieses Revival jedes Jahr zu veranstalten. Am 5. Oktober ist am Klosterhof ab 19 Uhr Einlass, Beginn 20 Uhr, Eintritt drei Euro. Bilder: privat

