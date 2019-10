Am Dienstag erfahren die Mitglieder des Technischen Ausschusses den aktuellen Sachstand zum Breitbandausbau und erhalten einen Ausblick, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll. Neue Förderrichtlinien haben etwas Sand ins Getriebe gestreut: Geld muss jetzt beim Bund beantragt werden, was für die Gebiete Obereschach, Villingen Süd (Gewerbegebiet Lantwatten und Warenbergschule) und Schwenningen Südwest (Gewerbegebiet Dickenhardt, Helios-Arena und Zollhaus) auf jeden Fall eine Verzögerung beim Breitbandausbau bedeutet. Bislang hat das Land die Zuschüsse bezahlt.

VS-Marbach Darauf hat ganz Marbach gewartet: Endlich gibt‘s den ersten Spatenstich für das schnelle Internet Das könnte Sie auch interessieren

Als die Stadt und der Zweckverband in den Breitbandausbau eingestiegen sind, gab es auf Bundesebene noch gar keine Förderprogramme. Als der „Wir müssen für diese Bereiche auf jeden Fall eine neue Markterkundung durchführen“, erklärt Katrin Merklinger, zuständig für die Pressearbeit beim Zweckverband Breitbandversorgung. Diese Erkundungen seien angelaufen.

„Die privaten Telekommunikationsunternehmen haben acht Wochen Zeit, um die aktuelle Versorgungsleistung und ihre Ausbaupläne für die kommenden Jahre einzureichen“, so Merklinger. Aktuell erfolge die Analyse der Ergebnisse. Im Anschluss daran werde der Antrag beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gestellt. Sobald der vorläufige Bescheid vorliegt, werden die Eigentümer vom Zweckverband angeschrieben, erklärt die Pressesprecherin.

Villingen-Schwenningen In kleinen Schritten zum schnellen Netz: Wie der Breitbandausbau in VS funktioniert Das könnte Sie auch interessieren

Durch die Umstellung der Förderung könne auch eine positive Seite haben, weil unter Umständen mehr Geld zu erwarten ist. Dies liegt daran, dass es noch Co-Finanzierungen durch Landesförderungen geben kann. „Zu der Höhe der Fördersummen können wir aktuell sagen, dass wir von 60 Prozent netto ausgehen“, so Katrin Merklinger. Außerdem können größere Projekte bis zu 30 Millionen Euro eingereicht werden, bislang mussten die Maßnahmen gestückelt und aufgeteilt werden. Zum zeitlichen Ablauf könne der Zweckverband noch nichts sagen, da es an Erfahrung fehlt.

Priorität beim Breitbandausbau haben nach wie vor Industrie- und Gewerbegebiete, auch zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen und schlecht versorgte Gebiete.

Durch die neuen Richtlinien gibt es auch eine Sonderförderung für Schulen und Krankenhäuser in Gebieten, die bislang weder nach Landes- noch nach Bundesrichtlinien förderfähig waren. Wie Katrin Merklinger erklärt, sei geplant, in VS und allen Ortsteilen alle Schulen anzuschließen. „Aufgrund des Ausmaßes des notwendigen Ausbaus wird sich diese Maßnahme über drei bis fünf Jahre ziehen.“ Der Zweckverband rechnet mit einen Jahrzehnt, bis es im Kreis eine flächendeckende Versorgung mit Internet geben wird.