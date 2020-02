Dazu teilen die Clubs mit: Die vom Ski-Club Villingen und dem SSC Schwenningen am 9. Februar geplanten Alpinen Stadtmeisterschaften müssen wegen dem fehlenden Schnee abgesagt werden. Selbst an dem sonst Schneesicheren Hang in Waldau liegt zur Zeit kein Schnee. Beide Vereine der Doppelstadt wollen 2021 jedoch erneut zusammen an den Start gehen.