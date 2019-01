von SK

Soll auf deutschen Autobahnen ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometer eingeführt werden?: Dieses und weitere Themen wurden jetzt am Hoptbühl-Gymnasium in Villingen eifrig diskutiert. Im Jugend-debattiert-Schulentscheid traten insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler in zwei Runden gegeneinander an, um über Tempolimits, Schuluniformen oder G8/G9 zu diskutieren. Das teilt die Schule mit.

Publikum und Jury überzeugen

Im Wettbewerb traten demnach in der Oberstufe 16 Schülerinnen und Schüler an, in der Mittelstufe acht. "Überzeugt werden musste nicht nur das Publikum, sondern eine Jury, die aus Schülern und Lehrern bestand", so die Schule.

Thomas Weidle gewinnt in der Oberstufe

Am besten sei dies in der Oberstufe Thomas Weidle gelungen. Der politikinteressierte Schüler, der gerade auch eine schulinterne Ausstellung zum Holocaust-Gedenktag auf die Beine gestellt habe, habe die überzeugendsten Argumente gefunden und am besten vorgetragen. Den zweiten Platz habe Marlene Bast vom St. Ursula-Gymnasium Villingen belegt. Dritter sei Elftklässler Tusk Wiest geworden.

Zwei Sieger in der Mittelstufe

"In der Mittelstufe überzeugten die Neuntklässler Jonas Müllhäuser und Charlotte Mrosek die Jury, Achtklässlerin Eva Peetz wurde dritte Siegerin", heißt es weiter in der Mitteilung.

Debattieren als Teil des Lehrplans

„Am Hoptbühl-Gymnasium ist Jugend debattiert seit einigen Jahren ab Klasse 8 verpflichtender Teil des Schulcurriculums. Zudem können die Schüler eine Debattier-AG besuchen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln“, wird Deutsch- und Gemeinschaftskundelehrer Matthias Restorff zitiert, der den Wettbewerb organisiert hat.

Zuhören und passend reagieren als wichtige Fähigkeiten

Bei dem Wettbewerb komme es nicht darauf an, nur das beste Argument zu haben. Vielmehr gehe es auch darum, dem Gegner genau zuzuhören und auf dessen Position einzugehen. Zuletzt müsse man seine Position auch ausformulieren können. Ohne rhetorische Fähigkeiten gehe das nicht. „So werden Jugendliche nicht nur sehr gut auf das Berufsleben vorbereitet, sondern lernen etwas für das Leben", wird Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer zitiert.

Publikum geht richtig mit

Wie gut es vielen Schülern gelungen sei, die unterschiedlichen Fähigkeiten zu vereinen, habe sich auch an der Reaktion der Zuschauer ablesen lassen. "Immer wieder ernteten die Debattanten zustimmendes Kopfnicken oder ein Raunen ging durch den Raum, wenn ein Argument besonders gut platziert wurde", so die Schule.

St. Ursula-Gymnasium auch dabei

In der Jury saß auch Karin Pollitt. Die Lehrerin des St. Ursula Gymnasiums Villingen sei mit einer kleinen Delegation aus der Innenstadt ans Hoptbühl-Gymnasium gekommen und habe den Wettbewerb neben ihrem Einsatz in der Jury auch mit einigen eigenen Talenten aus ihrer Jugend-debattiert-AG bereichert.

In der nächsten Wettbewerbsrunde treten die Schulsieger nun am 5. Februar in Hinterzarten an der Schule Birklehof beim Regionalwettbewerb Südschwarzwald an.