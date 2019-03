Gut eineinhalb Jahre hat es gedauert, bis das Schicksal des seit 2016 leer stehenden Gasthofs Bertholdshöhe besiegelt ist: "Es wird definitiv abgerissen", sagt Daniel Repp von der Immo-Pro-Invest Bad Dürrheim. "Lediglich der Eiskeller wird erhalten bleiben." Die Immobilienfirma, die auf dem Areal in der Wieselsbergstraße an der B 33 in den kommenden Jahren vier Häuser mit 46 Wohneinheiten errichten will, hat nun das Okay von der Stadt bekommen, das 1904 erbaute Gasthaus abreißen zu dürfen.

Allein der Eiskeller steht unter Denkmalschutz und muss darum erhalten bleiben. Was künftig aus dem alten Gewölbe werden soll, ist derweil noch offen: "Entweder wir schützen den Keller, oder wir geben ihn ab, für eine anderweitige Nutzung", sagt Repp. Sie hätten schon Anfragen diesbezüglich bekommen, beispielsweise für die Käsehaltung.

Während unter der Erde noch ein paar Dinge geklärt werden müssen, läuft oberirdisch alles nach Plan. Alle vier geplanten Gebäude befinden sich aktuell im Bau. Beim vierten wurde gerade die Bodenplatte gegossen. Beim ersten Gebäude, mit dessen Bau die Firma im Oktober 2017 begonnen hatte, soll im Sommer der Verkauf der Wohnungen starten.

"Im Herbst können die ersten dann schon einziehen", sagt Repp. Verkauft wird erst, wenn die Wohnungen auch wirklich fertig sind. "Wir planen immer erst fertig und verkaufen erst danach." Der Preis könnte dann bei rund 3000 Euro pro Quadratmeter liegen. Festlegen will Repp sich noch nicht. "Wir richten uns dann nach dem Markt." Mit 3000 Euro läge man jedenfalls im Mittelfeld.

Insgesamt sollen in den vier Häusern 46 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, darunter neun Penthouse-Wohnungen, zwischen 50 und 140 Quadratmetern entstehen. Wie viele davon als Eigentumswohnungen verkauft werden, ist noch unklar. Vielleicht alle, vielleicht wird es aber auch ein paar Mietwohnungen geben. "Das ist eine interne Entscheidung", sagt Repp. Und die steht aktuell noch aus.

Ebenfalls ausstehend ist die Entscheidung, was dort gebaut werden soll, wo noch der Gasthof steht. "Ein weiteres Gebäude soll da noch entstehen", sagt Repp. Wie das dann aussehen soll, das wollen sie erst entscheiden, wenn die anderen vier Häuser fertig sind. "Wir wollen schauen, wie es wirkt, wie das Licht ist und was man dann am besten machen kann."