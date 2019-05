Villingen-Schwenningen – Wenn er nach Villingen auf die Frühjahrsmesse kommt, hat Schausteller Christian Mauch fast Heimatgefühle. Seit 1963, zum jetzt 111. Mal, bietet seine Familie hier ihre Waren an: Ledergürtel, Hosenträger, Hüte und Taschentücher. Er hat den Marktstand von seinen Eltern übernommen und führt damit die Familientradition fort. Mauch ist Schausteller mit Leib und Seele, ist selbst im Marktstand aufgewachsen. Als schulpflichtiges Kind besuchte er zweimal im Jahr, wenn seine Eltern ihren Stand in Villingen aufgebaut haben, jeweils von Donnerstag bis Samstag die Klosterringschule.

Christian Mauch hat unter anderem auch die guten Hosenträger für Narros im Angebot. Seit 56 Jahren kommen die Mauchs aus dem Ortenaukreis nach Villingen, Christian Mauch, der den Stand von seinen Eltern übernommen hat, ist hier auch in die Schule gegangen. | Bild: Hahne, Jochen

„Damals war ja samstags noch Unterricht“, erinnert sich Mauch. Er kann sich noch genau an seinen Schulfreund erinnern, der in der Niederen Straße gewohnt hat. Dort durfte Christian Mauch gelegentlich sogar übernachten, was er „ganz toll“ fand, hat es seinem Leben doch einen Hauch von Normalität verliehen. Die Erinnerungen an seine Kindheit sind bei dem 42-jährigen Mauch ganz lebendig, hat er doch gerade seinen elf Monate alten Sohn Aaron taufen lassen: „Natürlich auf einem Frühlingsmarkt.“ Das war in Ichenheim im Ortenaukreis, dort in der Nähe lebt die fünfköpfige Schausteller-Familie. Allerdings ist Christian Mauch an mehr als 160 Tagen im Jahr auf Märkten im ganzen Land unterwegs.

Für Mauch und seine Frau Corinna Schneider war klar, dass es eine Jahrmarkttaufe für ihren Sohn geben muss: „Ich selbst bin als Kilwibub an der Unterharmersbacher Kilwi geboren und mein Sohn kam während des Grenzacher Johannimarkts auf die Welt“, erzählt Christian Mauch. Für die Taufe reiste sogar ein Schausteller-Pfarrer aus Bonn an und auf dem Ichenheimer Markt war es die erste Taufe überhaupt. „Das ist schon selten“, ist Christian Mauch stolz, dass sein Sohn im Mittelpunkt eines so besonderen Ereignisses stand. Wenn er ab Mittwoch seinen Stand in Villingen aufbaut, bleibt seine Frau mit den Kindern zuhause. „Ein solches Nomadenleben, wie ich es geführt habe, möchte ich ihnen doch nicht zumuten“, berichtet er. Er hat das Glück, dass ihn seine Schwiegermutter begleitet und auf dem Stand hilft. „Ich kenne viele Familien, da müssen die Kinder mit, weil sonst niemand da ist, der sie beaufsichtigt.“

Als schulpflichtiger Bub in Villingen machte er sich selbst auf die Suche nach einer Schule: „Manchmal hat der Marktmeister weitergeholfen, aber die Eltern hatten ja keine Zeit, weil sie den Stand aufbauen mussten“, erinnert sich Christian Mauch. So hat er sich damals zur Klosterringschule durchgeschlagen. Die Schulen müssen Kinder von Schaustellern kurzfristig aufnehmen und bescheinigen ihnen den Schulbesuch in einem so genannten Schulbuch. Das hat Christian Mauch kurz vor der Taufe seines Sohnes wieder gefunden und es hat ihn an die Schulzeit in Villingen erinnert.