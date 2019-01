Die frühere Villinger Jugendherberge muss jetzt auf Schadstoffe untersucht werden. Erst dann kann das Gebäude abgerissen werden, bestätigte die Sprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner. Die Kosten seien derzeit schwer zu kalkulieren, solange das Expertenergebnis nicht feststeht. Erste Schätzungen zielen auf eine sechsstellige Summe. Wie hoch die letztendlich sein werde, hänge vom Befund ab. Geprüft werden kann unter anderem, ob in dem Haus asbesthaltige Baustoffe genutzt wurden.

Aktuell steht das Haus in der St. Georgener Straße leer. In unregelmäßigen Abständen wird es von Polizei, Bundespolizei oder zuletzt auch dem Technischen Hilfswerk oder anderen Organisationen zu Übungszwecken benötigt, für die die leer stehenden Räume ideal sind. Allerdings war immer klar, dass die Immobilie nur vorübergehend so genutzt wird. Trotz der notwendig gewordenen Untersuchung will die Verwaltung den Abrißtermin 2019 halten, bestätigte Brunner.

Wie geht es mit dem Areal weiter?

Was mit dem Gelände dann geschehen soll, sei derzeit völlig offen, erklärte Brunner. Ob das Gelände für Wohnbebauung frei gegeben wird oder ob es die Stadt selbst verwendet, sei noch nicht entschieden.

Im Frühjahr 2017 hatte die Jugendherberge Villingen den Betrieb eingestellt. Die Stadt hatte nach einer Brandverhütungsschau den weiteren Betrieb ab dem ersten Obergeschoss untersagt. Das Haus fiel dann an die Stadt zurück. Zuletzt kamen auch immer weniger Gäste, seitdem hat jedoch die Stadt keine Jugendherberge mehr. Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) wartete auf ein Angebot, doch die verfügbaren Immobilien, zum Beispiel das "Maison de France", stießen auf kein Interesse. DJH-Landesgeschäftsführer Karl Rosner hatten den Standort und die hohen Investitionen abgeschreckt. Mehrere weitere Vorschläge, unter anderem sollten dem Jugendherbergswerk ein Grundstück in Schwenningen zur Verfügung gestellt werden, wurden aus unterschiedlichen Gründen nie realisiert.

Vorbild Rottweil

Derzeit wird der Bedarf in Villingen-Schwenningen aus Rottweil mitversorgt. Seit 2015 betreibt das Jugendherbergswerk dort am Rande der Innenstadt im ehemaligen Dominikanerkloster ein Haus mit 135 Betten.