Villingen-Schwenningen (sk) Weil sich der Fahrer eines Sattelzug-Lastwagen verschätzt hatte, beschädigte er einen parkenden Wagen und steckte buchstäblich an der Einmündung Zähringerstraße und Großherzog-Karl-Straße fest. Der Fahrer wollte in dem engen Einmündungsbereich von der Zähringerstraße nach links auf die Großherzog-Karl-Straße abbiegen. Hierbei streifte das Heck des ausschwenkenden Aufliegers an einem am Fahrbahnrand der Zähringerstraße geparkten Hyundai entlang und beschädigte diesen erheblich. Der Lkw-Fahrer kam nicht mehr weiter und blockierte die Einmündung. Die Polizei sperrte die Zähringerstraße kurzfristig, ein Linienbus setzte zurück und so konnte der Fahrer entsprechend rangieren und die Einmündung frei machen.