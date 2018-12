von Roland Dürrhammer

"Dumm, dümmer, am dümmsten" haben Thomas Moser und Michael Schopfer ihren satirischen Jahresrückblick genannt, bei dem sie im Café Häring schonungslos aufs Korn genommen haben, was das Jahr über so in der Doppelstadt passiert ist. Egal ob Bauamt, BürgeramtsleiterRalf Glück oder der altgediente Stadtrat Ernst Reiser – alle haben ihr Fett abbekommen.

Moser habe sich schon sechs Vorderräder an seinem Fahrrad in den Schlaglöchern von Villingen kaputt gefahren. "Das siebte Rad lege ich dem neuen Oberbürgermeister persönlich auf den Schreibtisch", drohte Moser an. Wie in Villingen Straßen saniert werden, zeige sich am Beispiel der Richthofenstraße. "Nach den Baumaßnahmen war sie in einem schlimmeren Zustand als vorher", zürnte Thomas Moser. Beim Freibad habe man einen Wall gebaut, der einen Tsunami aufhalten könne und das Kneippbecken sei verschwunden. "Wo soll ich jetzt meine Füße waschen", fragte sich Moser und motzte, dass das Freibad zwei Monate zu spät geöffnet habe, und dafür pünktlich wieder geschlossen wurde. "Man hätte in diesem Sommer noch drei Monate länger schwimmen können", so Moser, der sich weiter in Rage redete und forderte, dass die Verantwortlichen wegen schwerer Körperverletzung am Kneippbad vor Gericht gestellt werden sollten. Schopfer verstand die Geldverschwendung für die Freibadsanierung auch nicht: "Für die sieben Millionen Euro hätten wir drei Freibäder in Schwenningen gebaut", rechnete er vor.

"Habemus papam": Es gibt zwar keinen neuen Papst, aber einen neuen Oberbürgermeister. Michael Schopfer und Thomas Moser lassen sich bei ihrem Jahresrückblick über den Wahl von Jürgen Roth aus. | Bild: Roland Dürrhammer

Natürlich fehlte die Oberbürgermeisterwahl im Jahresrückblick nicht und so nahmen die Satiriker die Kandidaten unter die Lupe. Für Moser war der Wahlkampf wie "50 Meter Sackhüpfen im Heilig Geist Spital". Die Doppelstadt sei noch nicht reif für eine Frau als Oberbürgermeister, urteilte Schopfer über Marina Kloiber-Jung, die er als AKK (Annegret Kramp-Karrenbauer) in hübsch und als Heidi Klum der technischen Dienste bezeichnete. Den Bock des Jahres aber hätte Ernst Reiser im Wahlkampf abschossen, indem er Jürgen Roth bei Kloiber-Jung als Mafiosi denunziert hätte und sogleich gab es einen Tipp für den neuen Oberbürgermeister, wie dieser mit Reiser umgehen soll: "Behandeln wie Panna Cotta in Italien, einfach kalt stellen", so Moser.

Mit der Entwaffnung der Bürgerwehr und den neuen Vorschriften für die Kavallerie hat sich der Zorn von Moser über BürgeramtsleiterGlück weiter gesteigert und er hatte gleich einen weiteren Tipp für den neuen Oberbürgermeister Jürgen Roth: "Villingen-Schwenningen braucht nicht so viel Glück".

Mit großen Erwartungen an den neuen OBJürgen Roth und an die Verwaltung werden Moser und Schopfer ins neue Jahr starten. "Wir werden nächstes Jahr wieder schlecht schlafen, denn das Böse schläft nie, und für unsere spitzen Zungen haben wir uns nie entschuldigen müssen, weil es uns nie leidgetan hat", erklärte Thomas Moser.