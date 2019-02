Ein vielfältiges Angebot an Bandagen, Kompressionsstrümpfen, Prothesen und Einlagen findet der Kunde im Sanitätshaus Trapp in Villingen am Oberen Tor. In den verschiedenen Lebenslagen, in denen Menschen auf solche Hilfsmittel angewiesen sind, finden sie im Sanitätshaus Trapp den richtigen Ansprechpartner, um wieder ein eigenständiges Leben führen zu können und damit neue Lebensqualität zu gewinnen.

Wenn Gelenkbeschwerden die Bewegung einschränken, helfen Bandagen, wieder mobil zu werden. Sie tragen zur Schmerzlinderung bei, fördern den Heilungsprozess, unterstützen die Rehabilitation, helfen Arzneimittel einzusparen und erhalten die Arbeits- beziehungsweise Sportfähigkeit.

Das Angebot des Sanitätshauses Trapp an Bandagen umfasst therapeutische Hilfsmittel für die Versorgungsbereiche Hand, Ellenbogen, Schulter und Wirbelsäule sowie für Fuß und Knie.

Damit stehen bewährte orthopädische Produkte für die optimale Versorgung zur Verfügung. Um den Kunden die Produktauswahl innerhalb der angebotenen Produktlinie zu erleichtern, erhalten sie in den Filialen eine kompetente Beratung des Teams.

Zu den weltweit häufigsten Erkrankungen des menschlichen Körpers gehören Venenleiden. Bei Trapp werden die Beine oder Arme von Patienten mit phlebologischen oder lymphatischen Beschwerden mit den modernsten Messsystemen vermessen.

Der Perometer liefert auch Daten über die Veränderung von Ödemen. Eine genaue Anpassung der medizinischen Kompressionsstrümpfe ist damit bei Trapp garantiert.

Bei der Versorgung mit funktionellen Prothesen steht die Wiederherstellung und Erhaltung der Mobilität im Vordergrund. Nur durch eine perfekte Kombination aus handwerklichem Geschick, Genauigkeit und modernster Technik sind optimale patientengerechte Versorgungen zu realisieren.

Die Produkte von Trapp zur Versorgung von Arm- und Beinprothesen bringen den Betroffenen viele Vorteile und ein Stück Lebensqualität wieder zurück.

CAD-gefräste Einlagen von Trapp sorgen für einen individuellen Auftritt. Für Alltag, Sport oder Business werden die passgenauen CAD-Fräseinlagen exakt an den Fuß angepasst. Fußabdrücke werden mit einem 3D-Scanner erfasst. Eine dynamische Bewegungsanalyse oder Druckverteilungsmessung ergänzt die Untersuchung.

Die Einlagen werden dann mit modernster CAD-Technik individuell modelliert und von Orthopädie-Schuhtechnikern an die Fußanatomie angepasst. Das Fußeinlagensystem von Trapp dient zur Versorgung von Beschwerden im Fuß-, Bein-, Hüft- und Wirbelsäulenbereich, die auf Überlastungen zurückzuführen sind.

Außerdem ist es dienlich bei spezifischen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel Knick-, Senk-, Spreiz- und Hohlfuß sowie Metatarsalgien oder Fersensporn. Die speziell entwickelte Fußeinlage wirkt unterstützend, lindert Belastungsschmerzen und beugt Überbelastungen vor. ( sk)