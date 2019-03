Das Familienunternehmen Sanitätshaus Trapp ist mit neun

Geschäften an sieben Standorten in der Bodenseeregion und im Schwarzwald-Baar-Kreis präsent.

Der Standort in Villingen umfasst das Ladengeschäft in der Fußgängerzone – Oberen Straße 27, direkt gegenüber dem Cap-Lebensmittelmarkt – sowie eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern in der Bärengasse. Die Räume in der Bärengasse dienen ausschließlich dem Unternehmensbereich der Reha-Technik.

Neben der klassischen Orthopädie-Technik wie Prothesen, Orthesen, Bandagen und Kompressionsstrumpfe sowie der Orthopädie-Schuhtechnik mit orthopädischen Schuheinlagen und orthopädischen Maßschuhen stellt die Reha-Technik einen wichtigen Bereich innerhalb des von Daniel Trapp geführten Familienunternehmens dar.

Die Reha-Technik ist sehr vielfältig und umfasst beispielsweise die Versorgung von Kunden mit Pflegebetten, Spezialmatratzen gegen das sogenannte Wundliegen (Dekubitus), die Versorgung mit Rollstühlen, Rollatoren und mobilen Treppensteiggeräten.

Die Reha Abteilung des Sanitätshauses Trapp in Villingen ist auch Ansprechpartner für sämtliche Fragen, wenn es um die Lösung von Problemen rund um das Badezimmer geht: ob Badewannenlift, Duschstuhl, Toilettensitzerhöhung oder individuell montierter Spezialgriff im Badezimmer. Die Reha-Fachleute vom Sanitätshaus Trapp in Villingen beraten die Kunden gerne unverbindlich in deren häuslicher Umgebung, um eine optimale und individuelle Lösung zu finden.

Auch Erkrankte, denen eine medizinische Sauerstoffversorgung ärztlich verordnet wurde, werden durch das Sanitätshaus Trapp betreut. Im häuslichen Bereich kommen hier Sauerstoffkonzentratoren zum Einsatz, meist in Verbindung mit einem tragbaren Sauerstoffsystem, wodurch der Patient weiterhin mobil bleibt.

Die Abwicklung der Kostenübernahme mit der Krankenkasse erfolgt nach Vorlage eines entsprechenden Rezeptes stets durch das Sanitätshaus Trapp. Dieses verfügt über Verträge mit nahezu allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen in Deutschland.

Vom Standort Villingen aus betreuen die Mitarbeiter des Sanitätshauses Trapp Kunden und Einrichtungen wie zum Beispiel Seniorenheime im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis. Hausbesuche beim Kunden spielen hier eine wichtige Rolle: nicht nur zur Auslieferung von Hilfsmitteln, sondern auch im Vorfeld zur individuellen Beratung des Kunden.

Hierzu sagt der Firmeninhaber Daniel Trapp: „Unsere Bereitschaft, die Kunden vor Ort aufzusuchen, endet nicht an der Villinger Stadtgrenze. Wir sind täglich im gesamten Schwarzwald Baar-Kreis unterwegs, von St. Georgen bis Blumberg. Wer eine Beratung wünscht oder ein Problem mit einem bereits vorhandenen Hilfsmittel hat, kann sich jederzeit an uns wenden.“