„Ich wäre froh gewesen, wenn meine Mutter in ihren letzten Lebensjahren so eine Alltagserleichterung zur Verfügung gehabt hätte“, sagt Carsten Maschmeyer. Gemeinsam mit Georg Kofler investiert er in der neuesten Folge der VOX-Gründersendung „Die Höhle der Löwen” 350 000 Euro in Ello: Ein elektrischer Rollator, der Menschen im Alter wieder mehr Bewegungsmöglichkeiten gibt. Die Neuheit ist ab sofort auch im Sanitätshaus Trapp am Oberen Tor in Villingen erhältlich.

„Vier von fünf Rollator-Nutzern haben nach jüngsten Studien erhebliche Probleme im Alltag. Bergauf sind sie zu schwer, bergab bremsen sie nicht, und jede Bordsteinkante wird zur Herausforderung“, erklären die Gründer Benjamin Rudolph, Max Keßler und Matthias Geertsema laut einer Mitteilung.

„Der elektrische Antrieb von Ello unterstützt da, wo andere Rollatoren ins Stocken geraten. Damit erleichtert Ello den Alltag älterer Menschen ganz wesentlich.“ Die Neuheit zeichnen ein einfaches Bedienkonzept und zahlreiche unterstützende Funktionen aus, darunter ein Antrieb für Gehgeschwindigkeit für eine leichtere Fortbewegung, automatische Bremsen, um das Wegrollen zu verhindern, eine Bordsteinkanten-Funktion zur einfachen Überwindung von Hindernissen, ein integrierter SOS-Notruf mit Ortungsfunktion, um in Notfällen schnell Hilfe zu erhalten, sowie Beleuchtung und Hupe für höchste Sicherheit im Alltag. Hinzu kommt die kinderleichte Bedienung.

Die Geschichte hinter Ello beginnt bei der Oma eines Freundes. Max Keßler, Mit-Gründer von Ello, hatte von einem Freund erfahren, dass dessen Oma ihre Einkäufe nicht mehr alleine den Berg hochschieben konnte. Das war im Jahr 2013, als E-Bikes immer populärer wurden. „Ich fragte mich, ob man den Rollator mit einem E-Bike-Antrieb ausstatten könnte“, so Max Keßler. Die Idee war geboren. Es entstand eine Diplomarbeit zum elektrischen Rollator an der Universität Stuttgart. 2014 gewann er ein Stipendium.

Im Jahr 2015 verstärkten der Ingenieur Matthias Geertsema und der Betriebswirt Benjamin Rudolph das Gründerteam. Es folgten weitere Förderungen und einige Prototypen, bis Anfang 2016 Ello geboren war und eine Firma gegründet wurde.

Das Konzept der drei jungen Leute hat auch die Investoren in der Fernsehschau „Die Höhle der Löwen“ überzeugt. Denn der Markt für Rollatoren ist groß: Die Gehhilfen sind im Straßenbild allgegenwärtig. Allein in Deutschland besitzen mehr als 17 Millionen Senioren über drei Millionen Rollatoren. Und jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 650 000 Rollatoren neu verkauft.

Auch Trapp ist überzeugt

Auch das Sanitätshaus Trapp ist von der Idee überzeugt, weshalb es den Ello nicht nur zum Kaufen, sondern auch zum Mieten anbietet. Die Reha-Technik von Trapp ist sehr vielfältig und umfasst neben den Rollatoren auch Rollstühle und mobile Treppensteiggeräte sowie Hilfsmittel für den Innenbereich wie Pflegebetten, Badewannenlifte, Duschstühle, Toilettensitzerhöhungen oder individuell montierte Spezialgriffe im Badezimmer.

Auch Erkrankte, denen eine medizinische Sauerstoffversorgung verordnet wurde, werden von Trapp gut betreut. Die Reha-Fachleute von Trapp beraten die Kunden unverbindlich in deren häuslicher Umgebung, um eine optimale und individuelle Lösung für sie zu finden.

Trapp hat sich dem Liefer-Luxus für seine Kunden verschrieben. So liefert man schnell inklusive Aufbau und Einweisung, damit der Kunde sein Reha-Hilfsmittel optimal einsetzen und bedienen kann. Auch die vielseitigen Angebote an Bandagen, Kompressionsstrümpfen, Prothesen, Orthesen, Einlagen, Schuhzurichtung, Maßschuhen, Inkontinenzversorgung deckt das Villinger Sanitätshaus Trapp vollumfänglich ab. (sk)

Der Investor

Carsten Maschmeyer, der Investor aus der VOX-Schau „Höhle der Löwen“, zu dem Rollator: „Ello schenkt älteren Menschen echte Lebensqualität. Der Besuch beim Nachbarn, der Gang zum Arzt, der Einkauf im Geschäft – für Menschen, die eine Gehhilfe benötigen, werden diese Wege mit Ello zukünftig wieder möglich oder deutlich leichter. Radfahrer wissen, wie angenehm ein E-Bike bei Steigungen

und längeren Touren ist. Genau diesen elektrischen Antrieb mit vielen nützlichen Zusatzfunktionen gibt es jetzt auch bei Rollatoren, damit man sich viel sicherer und leichter fortbewegen kann. Ich wäre froh gewesen, wenn meine Mutter in ihren letzten Lebensjahren so etwas wie Ello zur Verfügung gehabt hätte.“

Der Deal mit Carsten Maschmeyer und Georg Kofler, ebenfalls Investor, ist abgeschlossen und notariell beurkundet worden. Um Ello noch schneller und besser weiter zu entwickeln, haben die beiden Investoren ihr Investment nachträglich auf 400 000 Euro erhöht.